TKP'nin çağrısıyla yurttaşlar Ankara ve İstanbul'da sokağa çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Esat Dörtyol'da yurttaşlar TKP'nin çağrısıyla "AKP istifa" sloganlarıyla sokağa çıktı.

Eyleme çok sayıda yurttaş da tencere, tavalarla destek verdi.

'AKP defol, bu memleket bizim!'

İstanbul Kurtuluş'ta da TKP'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar "AKP defol, bu memleket bizim", "Boyun eğme ekmeğine sahip çık", "Emek düşmenı patron AKP" sloganları attı.

Eyleme çok sayıda yurttaş da evlerinin balkonlarından alkışlarla, sloganlarla destek verdi.