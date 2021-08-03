TKP'den Van Başkale ile dayanışma çağrısı: Yardımlar yarın ulaştırılacak

Muğla ve Antalya'da yangın bölgelerinde kriz masası kurarak topladığı dayanışma yardımlarını köylere ulaştıran TKP, bu kez de selden etkilenen Başkale için dayanışma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, Manavgat ve Marmaris'te kurduğu kriz masalarıyla yangından etkilenen yurttaşlara günlerdir dayanışma yardımlarını iletirken, benzer bir çağrıyı bu kez Van Başkale için yaptı.

Sel nedeniyle büyük hasar gören bölge halkına yarın yardımların ulaştırılacağını duyuran TKP, "Ben de varım diyen yurttaşlarımız tüm semt evleri ile iletişime geçmelidir. #BenDeVarım" dedi.

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Şimdi ‘Ben de varım’ deme zamanı

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Yangında köy köy dolaşıp dayanışmayı örgütlüyorlar