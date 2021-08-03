TKP'den Van Başkale ile dayanışma çağrısı: Yardımlar yarın ulaştırılacak

Türkiye Komünist Partisi, Manavgat ve Marmaris'te kurduğu kriz masalarıyla yangından etkilenen yurttaşlara günlerdir dayanışma yardımlarını iletirken, benzer bir çağrıyı bu kez Van Başkale için yaptı.
Sel nedeniyle büyük hasar gören bölge halkına yarın yardımların ulaştırılacağını duyuran TKP, "Ben de varım diyen yurttaşlarımız tüm semt evleri ile iletişime geçmelidir. #BenDeVarım" dedi.
Ülkemizde orman yangınları sürerken Van Başkale'de ise sel felaketi büyük kayba neden oldu. Topladığımız yardımlarla yarın #Başkale'deyiz.— TKP (@tkpninsesi) August 3, 2021
Ben de varım diyen yurttaşlarımız tüm semt evleri ile iletişime geçmelidir. #BenDeVarımhttps://t.co/jXUB3OkgGk pic.twitter.com/thNkp7VGJX