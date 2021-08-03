TKP'den Van Başkale ile dayanışma çağrısı: Yardımlar yarın ulaştırılacak

Türkiye Komünist Partisi, Manavgat ve Marmaris'te kurduğu kriz masalarıyla yangından etkilenen yurttaşlara günlerdir dayanışma yardımlarını iletirken, benzer bir çağrıyı bu kez Van Başkale için yaptı.

Sel nedeniyle büyük hasar gören bölge halkına yarın yardımların ulaştırılacağını duyuran TKP, "Ben de varım diyen yurttaşlarımız tüm semt evleri ile iletişime geçmelidir. #BenDeVarım" dedi.