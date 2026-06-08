TKP'den iktidara NATO mitingi uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin!

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Türkiye Komünist Partisi (TKP), 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Zirvesi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelişine karşı eylem hazırlıklarını sürdürüyor.

Zirve öncesinde, 5 Temmuz'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda büyük bir NATO karşıtı miting düzenleyeceğini duyuran TKP, kentin "açık hava hapishanesine" çevrilerek mitingin yasaklanacağı yönündeki söylentiler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

NATO için “ülkenin içine bir ur gibi yerleşen dünyanın en büyük terör örgütü” diyen TKP, iktidarın ve muhalefetin emperyalizmle olan işbirliğine sert tepki gösterdi.

TKP tarafından yapılan açıklamada, mitingi engelleme niyetinde olanlara şu sözlerle seslenildi:

"Partimizin çağrısını yaptığı, 5 Temmuz'da Tandoğan'da gerçekleşecek mitingin yasaklanacağı haberlerini üstü kapalı olarak servis etmeye çalışanları uyarıyoruz: Aklınızdan bile geçirmeyin!"

ABD ve NATO'nun bölgedeki saldırgan politikalarına, özellikle Filistin, Lübnan ve İran halklarına yönelik saldırılara dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'deki patronların, AKP iktidarının ve düzen muhalefetinin bu katliamların baş sorumlularından olan Trump'ın gelişini sevinçle karşıladığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin işbirlikçilerden ibaret olmadığı hatırlatılatıldı. 5 Temmuz'da yapılacak mitingin yalnızca TKP'nin değil, tüm onurlu yurttaşların mitingi olduğu belirtildi.

‘Aklınızdan bile geçirmeyin’

TKP, ülkenin devrimcilerini, cumhuriyetçilerini ve yurtseverlerini mücadeleye çağırdı. Açıklamanın tamamı şöyle:

“Ülkemizin içine bir ur gibi yerleşip yayılan dünyanın en büyük terör örgütü NATO’nun 36. Zirvesi 7-8 Temmuz’da başkent Ankara’da düzenlenecek. Lafa gelince 'vatan, millet, sakarya' diyenlerin ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik en büyük tehditlerin başında gelen emperyalist ABD’nin ve onun liderlik ettiği NATO’nun emir eri gibi davranmaya ne kadar hevesli olduklarını bu vesileyle bir kez daha görüyoruz.

Tam da bu kapsamda, Ankara’da NATO karşıtı bir miting düzenlenecek diye kenti açık hava hapishanesine çevirme niyetlerini yakından takip ediyoruz. Partimizin çağrısını yaptığı, 5 Temmuz'da Tandoğan'da gerçekleşecek mitingin yasaklanacağı haberlerini üstü kapalı olarak servis etmeye çalışanları uyarıyoruz: Aklınızdan bile geçirmeyin!

‘Bu ülke işbirlikçilerden ibaret değil’

Daha geçtiğimiz aylarda Filistin ve Lübnan halkının üzerine, komşumuz İran halkının üzerine yağdırılan ABD menşeli bombalar tüm dünyanın ve tabii ki halkımızın hafızasında ve vicdanında yakıcılığını koruyor. Bu düzenin ev sahibi olan patronlar, AKP iktidarı ve buldukları her fırsatta NATO övücülüğü yapan düzen muhalefeti tüm bu katliamların bir numaralı sorumlularından Trump’ın, ülkemize gelecek olmasından mutlu olabilir.

Yeni anlaşmalar ve yeni görevlerle kendi servetlerini, koltuklarını sağlama alacaklarını düşünüyor olabilirler. Ancak bu ülke onlardan, işbirlikçilerden ibaret değil. Memleketimizin bağımsızlığını ayaklar altına alacak, halkımızı kendi çıkarları doğrultusunda ölüme gönderecek ABD’nin planları önünde boyun eğecek bir halk yok bu ülkede!

‘Bu miting sadece TKP’nin değil, ülkemizin tüm onurlu yurttaşlarının ve emperyalizme karşı samimi olarak mücadele yürütenlerin mitingidir’

Kalbi İsrail ve ABD caniliğinin karşısında, sonuna kadar Filistin ve İran halkının yanında atan milyonlar var bu ülkede. Memleket toprağındaki ABD ve NATO üslerinden utanç duyan bir halk var bu ülkede. Bunları aklınıza kazıyın ve asla unutmayın.

Ankara’da NATO’yu hak ettiği gibi karşılamak, on binlerce kişiyle bu emperyalist haydutluğun karşısına dikilmek bu ülkenin yurtseverlerinin, cumhuriyetçilerinin, devrimcilerinin, komünistlerinin boynunun borcudur. Bu miting bu anlamıyla sadece TKP’nin değil, ülkemizin tüm onurlu yurttaşlarının ve emperyalizme karşı samimi olarak mücadele yürütenlerin mitingidir.

Çağrımız onlaradır, gelin memleketimizin bağımsızlık bayrağını hep birlikte yükseltelim, gelin işbirlikçilerin ve emperyalist haydutların karşısına hep birlikte dikilelim.

BU MEMLEKET BİZİM!"