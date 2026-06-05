NATO Zirvesi öncesi Ankara'da üniversite rektörleriyle 'güvenlik' toplantısı

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Etimesgut’taki askeri havalimanının ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı için genişletilmesi, sınavların ertelenmesi, Şeker Fabrikası lojmanlarının yıkılması, NATO liderleri için milyarlarca lira harcayarak VIP salon ve yeni yolların yapılması, 6 Temmuz ile 12 Temmuz tarihleri arasında; sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yasaklanması…

Tüm bunlar, dünyanın en büyük savaş örgütü NATO'nun 7-8 Temmuz'da başkent Ankara’da gerçekleştireceği zirve için AKP hükümetinin aldığı kararlardan sadece bazıları.

AKP hükümeti Beştepe’nin ev sahipliğinde yapılacak 36. NATO Zirvesi için "önlem" almaya devam ediyor.

Bu bağlamda bugün Ankara Valisi Yakup Canbolat başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Ankara'daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla "NATO Zirvesi Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Başkentte hayat tamamen duracak

Zirve için atılan adımları zirve öncesi ve sonrasında yapılacak sınavların tamamını erteleme kararı takip etmişti. Binlerce öğrenciyi mağdur eden bu kararların ardından, Bloomberg üzerinden “önlem” haberleri de servis edilmeye başlandı.

Bloomberg’e göre zirve sırasında F16'lar yüksek alarmda olacak, hava savunma sistemleri aktifleştirilecek, Ankara genelinde İHA’lar ve anti-İHA sistemleri konuşlandırılacak.

Bu haberi takiben, dün Anadolu Ajansı, iktidarın zirve öncesi korkusunu ortaya koyan yeni bilgiler paylaştı.

Buna göre, Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak.

Bu uygulama, kelimenin tam anlamıyla ilgili bölgelerde hayatı durdurmak anlamına gelecek.

Kentin birçok kritik noktasında ve ana geçiş güzergahlarında araç ve yaya trafiği, NATO liderleri ve görevliler dışında kısıtlanacak.

Bu başkentte hayatın tamamen durması anlamına geliyor.

İktidar tam da bu nedenle, kamuda görev yapan binlerce kişiye bir hafta boyunca idari izin verecek.

Yani Ankara’da binlerce memura 9 günlük bir “NATO tatili” verilecek.

Bu kararı bölgede çok sayıda işletmenin de açılamayacak olması nedeniyle başka bir zorunlu “tatil” daha takip edecek gibi görünüyor.

Yine AA'nın servis ettiği bilgilere göre, zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak ve şu önlemler alınacak:

Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek.

Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak.

Yurt dışında eylemlere karıştığı ve güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Bu kapsamda, haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.