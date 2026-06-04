Ankara Valiliği'nden NATO 'tedbirleri': Kamuda idari izin, etkinliklere yasak

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Etimesgut’taki askeri havalimanının ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı için genişletilmesi, sınavların ertelenmesi, Şeker Fabrikası lojmanlarının yıkılması, NATO liderleri için milyarlarca lira harcayarak VIP salon ve yeni yolların yapılması...

Tüm bunlar, dünyanın en büyük savaş örgütü NATO'nun 7-8 Temmuz'da başkent Ankara’da gerçekleştireceği zirve için AKP hükümetinin aldığı kararlardan sadece bazıları.

AKP hükümeti Beştepe’nin ev sahipliğinde yapılacak 36. NATO Zirvesi için "önlem" almaya devam ediyor. NATO toplantısı öncesi Ankara’da hayatı kelimenin tam anlamıyla durdurmaya yönelik bir dizi karar daha alındı.

Şimdi de 6 Temmuz ile 12 Temmuz tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması yasaklandı.

Kamu emekçileri idari izinli sayılacak

Ankara Valiliği tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, üniversite rektörlüklerine, kaymakamlıklara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne, Ankara İl Jandarma Komutanlığına, kamu kurum ve kuruluşlarına, İçişleri ve valilik birimlerine "36. Nato Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tedbirleri" konulu bir yazı gönderildi.

Ankara Valisi Yakup Canpolat imzalı yazıda, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan yazıda, "Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Bunların dışında kalan birimlerde ise idari izin döneminde acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak, birim amirleri kurumlarının hassasiyetine göre gerekli tedbirleri alacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kamuya açık etkinliklerin yapılması durduruldu

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 00.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılmasının durdurulduğu belirtildi.

Çeşitli bölgelerde de her türlü özel ya da resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyeceği şöyle duyuruldu:

"Bu tarihler arasında detayları güvenlik birimlerimizce belirlenecek ve duyurulacak olan geliş-gidiş güzergâhlarında, misafirlerin konakladığı oteller bölgesi ve civarında, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinin bulunduğu bölgede trafiği aksatacak, vatandaşlarımızın toplu geliş-gidişlerine ve toplanmalarına neden olacak, güvenliği riske sokacak, her türlü özel ya da resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyecektir."

Açıklamanın devamında "Yukarıda belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün vb. etkinlikler yasak kapsamı dışındadır. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinlikler ise etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabidir. Gerektiğinde yeni tedbirler alınacak ve duyurulacaktır" denildi.