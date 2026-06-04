NATO zirvesi öncesi büyük korku: 'İktidarın Milli Mücadele’nin başkentine reva gördüğü önlemlere bakın!'

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Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi, başkentte hayatı durduracak kararlara konu oluyor.

Zirve öncesi Etimesgut’taki askeri havalimanını genişletme kararı alan, burada Trump’ın uçağının ineceği yeni bir pist inşa eden, bunun için Şeker Fabrikası lojmanlarını yıkma kararı alan iktidar, aynı zamanda NATO liderleri için milyarlarca lira harcayıp VIP salon ve yeni yollar yapmıştı.

AKP’nin NATO için attığı bu adımları, zirve öncesi ve sonrasında yapılacak sınavların tamamını erteleme kararı takip etti. Binlerce öğrenciyi mağdur eden bu kararların ardından, dün Bloomberg üzerinden “önlem” haberleri de servis edilmeye başlandı.

Bloomberg’e göre zirve sırasında F16'lar yüksek alarmda olacak, hava savunma sistemleri aktifleştirilecek, Ankara genelinde İHA’lar ve anti-İHA sistemleri konuşlandırılacak.

Bu haberi takiben, bugün Anadolu Ajansı, iktidarın zirve öncesi korkusunu ortaya koyan yeni bilgiler paylaştı.

Buna göre, Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak.

Bu uygulama, kelimenin tam anlamıyla ilgili bölgelerde hayatı durdurmak anlamına gelecek.

Kentin birçok kritik noktasında ve ana geçiş güzergahlarında araç ve yaya trafiği, NATO liderleri ve görevliler dışında kısıtlanacak.

Bu başkentte hayatın tamamen durması anlamına geliyor.

İktidar tam da bu nedenle, kamuda görev yapan binlerce kişiye bir hafta boyunca idari izin verecek.

Yani Ankara’da binlerce memura 9 günlük bir “NATO tatili” verilecek.

Bu kararı bölgede çok sayıda işletmenin de açılamayacak olması nedeniyle başka bir zorunlu “tatil” daha takip edecek gibi görünüyor.

Yine AA'nın servis ettiği bilgilere göre, zirve süresince 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak ve şu önlemler alınacak:

Ankara genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

Esenboğa Havalimanı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Havalimanına yurt dışından yapılacak uçuşlara kısıtlama getirilecek.

Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak. Zirveye katılacak delegasyonların yanı sıra lider eşlerinin katılacağı kültürel gezi programları için de ayrı güvenlik planlaması yapılacak.

Yurt dışında eylemlere karıştığı ve güvenlik birimlerince takip edildiği bildirilen kişilerin Türkiye'de olası protesto girişimlerinde yer almalarını önlemek amacıyla ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak. Bu kapsamda, haklarında istihbarat raporu bulunan kişilerin Esenboğa Havalimanı'ndan başkente girişine izin verilmeyecek.

Eylemler yasaklanacak iddiası

Öte yandan Anadolu Ajansı tarafından yapılan haberde, Ankara’da 1-15 Temmuz arası tüm gösteri ve yürüyüşlerin de yasaklanacağı öne sürüldü.

Ancak söz konusu iddiayı doğrulayan resmi bir karar bulunmuyor.

Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz ay 5 Temmuz’da Ankara’da NATO'ya karşı bir miting yapacağını açıklamış, dün yaptığı duyuruyla da bu mitingin saat 16.00’da Tandoğan’da olacağını ilan etmişti.

TKP’den yapılan açıklamada, “Mitingde bir araya gelecek yurtseverler ‘NATO, ölüm ve onursuzluktur; yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm’ diyerek NATO’cu emperyalistlere Türkiye’nin de dünya halklarının da sahipsiz ve çaresiz olmadığını gösterecektir” denilmişti.

'İktidarın Milli Mücadele’nin başkentine reva gördüğü önlemlere bakın!'

Belli ki AKP iktidarı, başkentte binlerce yurttaşın NATO adlı örgütün ülkemizdeki tüm dünyadaki faaliyetlerini protesto etmesinden rahatsızlık duyuyor ve bu rahatsızlık yapılacak eylemleri engelleme niyetini de beraberinde getiriyor.

AKP'nin aldığı son önlem kararlarını değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, X'ten yaptığı paylaşımda, "NATO’cuları ve özellikle Trump’ı iyi ağırlayıp 'aferin'i alacağız diye 'yerli ve milli' iktidarın Milli Mücadele’nin başkentine reva gördüğü önlemlere bakın! Oysa NATO’yu protesto bir tercih değil, yurttaşlık görevidir" ifadesini kullandı.

