TKP’den NATO zirvesi öncesi Ankara’da miting çağrısı: 'NATO, ölüm ve onursuzluktur!'

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Türkiye Komünist Partisi (TKP), Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde NATO karşıtı miting çağrısı yaptı.

5 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek mitinge ilişkin yapılan duyuruda, “NATO, ölüm ve onursuzluktur; yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm!” denildi.

TKP açıklamasında, AKP’nin Temmuz ayında NATO zirvesi için Ankara’da “hayatı durdurmaya hazırlandığı” hatırlatıldı, NATO’nun kuruluşundan bu yana dünyanın pek çok yerinde halklara karşı savaş, işgal ve yıkım politikalarının aracı olduğu ifade edildi.

"NATO'nun emperyalist planlarına ve Türkiye üzerinde yaptıkları hesaplara yine Ankara'da dur denmelidir" denilen açıklamada, Ankara’daki zirvenin Türkiye’nin savaş ve yıkım planlarının daha fazla içine çekileceği bir yeniden yapılanmaya sahne olacağı vurgulandı.

‘Emperyalistlere kuvvetli bir uyarı’

TKP, NATO’nun emperyalist planlarına ve Türkiye üzerinde yaptığı hesaplara yine Ankara’da karşı çıkılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, "Halkımızı 5 Temmuz günü NATO zirvesi öncesinde emperyalistlere kuvvetli bir uyarı için büyük NATO karşıtı mitingde buluşmaya davet ediyoruz" denildi.

Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Mitingde bir araya gelecek yurtseverler ‘NATO, ölüm ve onursuzluktur; yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm’ diyerek NATO’cu emperyalistlere Türkiye’nin de dünya halklarının da sahipsiz ve çaresiz olmadığını gösterecektir.