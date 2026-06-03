AKP NATO Zirvesi için Ankara'da kısmi OHAL’in kapsamını genişletiyor: Şimdi de sınav ertelendi

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Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi’ne öncesinde hayatı durdurmaya yönelik adımlara devam ediliyor. AKP adeta kısmi bir OHAL uygulamasına gidiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Ersoy yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim.

Geçen hafta etkinlik yasağı ve idari izinler duyurulmuştu

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ilgili kurumlara gönderilen resmi yazı, şehirde hayatı durma noktasına getirecek önlemleri ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan resmi belgeye göre, kentteki kamu çalışanlarına idari izin verilirken tüm etkinlikler yasaklandı.

Belgeye göre, zirve süresince Ankara'nın neredeyse tüm merkez ilçelerinde olağanüstü kararlar uygulanacak. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel, 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.

Alınan kararlar yalnızca kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla sınırlı kalmadı. Belgede, zirve takvimi boyunca başkentte planlanan tüm kitlesel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yasaklandığı belirtildi.

TKP, NATO'yu karşılamaya hazırlanıyor

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar ve ayrılan bütçe daha önce de kentte protestolara neden olmuştu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, 27 Kasım 2025 tarihinde Etimesgut Askeri Havalimanı'nın genişletilmesi projesine dahil edilen Ankara Şeker Fabrikası önünde bir eylem yapmıştı.

Zirve hazırlıkları kapsamında VIP salonları ve yeni yollar için yaklaşık 6 milyar liralık bütçe ayrılmasına ve işçi lojmanlarının yıkılmak istenmesine tepki gösteren TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, "Emekçilerin ücretleri, kamusal haklar söz konusu olduğunda sürekli ekonomik krizden, kemer sıkmamız gerektiğinden söz edenler, NATO liderlerini karşılamak, NATO’culara hava atmak için halka ait milyarları harcarken gözünü bile kırpmıyor" demişti.

TKP, 7 Mayıs'ta yayımladığı bir diğer açıklamayla NATO'ya karşı mücadele programını ilan etmişti.

4-12 Temmuz tarihleri arasındaki haftayı "NATO Karşıtı Zirve" haftası ilan eden ve 5 Temmuz'da Ankara'da büyük bir miting düzenleyeceğini duyuran TKP'den yapılan açıklamada, "Bu ülkenin yurtseverleri, cumhuriyetçileri ve komünistleri memleketlerine sahip çıkıyor, dünyanın en büyük terör örgütü NATO’yu ülkemizden söküp atmak için hazırlanıyor" denilerek tüm yurttaşlar zirveye ve mitinge destek vermeye çağrılmıştı.

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