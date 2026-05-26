AKP'den NATO Zirvesi için Ankara'da kısmi OHAL adımı: Kamu çalışanlarına izin, etkinliklere yasak

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Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi’ne öncesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ilgili kurumlara gönderilen resmi yazı, şehirde hayatı durma noktasına getirecek önlemleri ortaya çıkardı.

Belgeye göre, zirve süresince Ankara'nın neredeyse tüm merkez ilçelerinde olağanüstü kararlar uygulanacak. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel, 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.

'Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür'

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla dağıtım yerlerine ulaştırılan resmi yazıda, kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararı şu ifadelerle aktarıldı:

Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında görevli olanların dışındaki personelin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

Söz konusu yazıya göre sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, afet ve acil durum yönetimi gibi alanlarda görev yapan personelin hangilerinin idari izin kapsamı dışında kalacağı ise Ankara Valiliği tarafından belirlenecek.

Tüm etkinlikler yasaklandı

Alınan kararlar yalnızca kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla sınırlı kalmadı. Belgede, zirve takvimi boyunca başkentte planlanan tüm kitlesel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yasaklandığı belirtildi. Resmi yazıda, şehirdeki hayatı durdurma noktasına getiren idari önlemlerin kapsamı şu sözlerle ifade edildi:

Ankara ili genelinde söz konusu haftada sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinliklerin planlanmaması; ayrıca Zirve kapsamında ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, Zirve süresince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

TKP, NATO'yu karşılamaya hazırlanıyor

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar ve ayrılan bütçe daha önce de kentte protestolara neden olmuştu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, 27 Kasım 2025 tarihinde Etimesgut Askeri Havalimanı'nın genişletilmesi projesine dahil edilen Ankara Şeker Fabrikası önünde bir eylem yapmıştı.

Zirve hazırlıkları kapsamında VIP salonları ve yeni yollar için yaklaşık 6 milyar liralık bütçe ayrılmasına ve işçi lojmanlarının yıkılmak istenmesine tepki gösteren TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, "Emekçilerin ücretleri, kamusal haklar söz konusu olduğunda sürekli ekonomik krizden, kemer sıkmamız gerektiğinden söz edenler, NATO liderlerini karşılamak, NATO’culara hava atmak için halka ait milyarları harcarken gözünü bile kırpmıyor" demişti.

TKP, 7 Mayıs'ta yayımladığı bir diğer açıklamayla NATO'ya karşı mücadele programını ilan etmişti.

4-12 Temmuz tarihleri arasındaki haftayı "NATO Karşıtı Zirve" haftası ilan eden ve 5 Temmuz'da Ankara'da büyük bir miting düzenleyeceğini duyuran TKP'den yapılan açıklamada, "Bu ülkenin yurtseverleri, cumhuriyetçileri ve komünistleri memleketlerine sahip çıkıyor, dünyanın en büyük terör örgütü NATO’yu ülkemizden söküp atmak için hazırlanıyor" denilerek tüm yurttaşlar zirveye ve mitinge destek vermeye çağrılmıştı.