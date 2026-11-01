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TKP’den çarpıcı fon soygunu videosu: Kim ödeyecek bu hesabı?

Türkiye Komünist Partisi çarpıcı bir video yayınlayıp fon soyguncuların sofrasını paylaştı, hesap sorma çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 01.11.2026 , 23:18

Türkiye bir buçuk aydır fon vurgununu konuşuyor. Halen yüz milyarlarca liralık bu vurgun sofrasına oturanların tam listesi, iktidarın kendi içindeki kavganın yarattığı çatlaklardan sızan isimler dışında kamuoyuna açıklanmış değil. 

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün yayımladığı çarpıcı bir videoyla fon vurguncularının sofrasını paylaştı, hesap sorma çağrısı yaptı: "Hesap sormazsak hesabı bize kesecekler".

TKP’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda “Soracak hesabı olanlar için! https://
tkp.org.tr/gonullu" denildi.

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