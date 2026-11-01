Fon soygununda büyük rezalet: Meclis'te fon sunumu yapan, Erdoğan’ın fon krizi toplantısına katılan isim de vurgun iddiasıyla gözaltında!

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla dün akşam gözaltına alınmıştı.

Soygunun parçası olan AKP’li isimlerin sır gibi saklandığı, AKP içi kavganın fon başlığı üzerinden iyice ayyuka çıktığı bir sırada gelen bu adım son derece dikkat çekici.

Ergun, gözaltına alınmasından yalnızca günler önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin fon piyasasındaki soyguna ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

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Ergun vekillere ne anlattı?

Fon soygunu sonrası AKP milletvekillerinin imzasıyla 9 Ekim'de TBMM'ye Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi sunulmuştu.

Teklif, 14 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi, 22 Ekim'de kanunlaştı.

Düzenlemenin amacı, tasfiye süreci tamamlanmamış fonların malvarlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri alınması, fon kayıplarının sorumlulardan tahsil edilmesi ve mağdurlara ödenmesiydi.

Kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine dün gözaltına alınan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun da katılmıştı.

Toplantıda İYİP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tera Menkul Değerler üzerinden Emre Tezmen'in şirketine sağlandığı öne sürülen finansmanı gündeme getirmişti.

Usta, Borsa İstanbul ve Takasbank para piyasalarından söz konusu şirkete son güne kadar kaynak sağlandığı yönündeki bilgiyi doğrulatmak istedi. Ne kadar para kullanıldığını ve bu işlemlerin hangi tarihe kadar sürdüğünü sordu.

Ergun ise Borsa İstanbul ve Takasbank'ın piyasa işleticisi olduğunu, aracı kurumların müşterilerinin emirlerini bu piyasalara ilettiğini anlattı. Tera Menkul Değerler'in de müşterilerinin emirlerini ileten aracı kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Usta'nın sorularını yinelemesi üzerine Ergun, Borsa İstanbul'un aracı kurumlara doğrudan borç vermediğini, alım ve satım emirlerini eşleştiren bir piyasa işleticisi olduğunu savundu.

Ancak Usta, aracı kurumların arkasındaki müşterilerden bağımsız olarak doğrudan Tera'nın işlemlerini sorduğunu vurguladı. Ergun ise kurumların arkasındaki müşterileri göremediklerini, muhataplarının aracı kurumlar olduğunu söyledi.

Usta'nın firma bazında bilgi istemesi üzerine Ergun, günlük işlem bilgilerinin Borsa İstanbul ve Takasbank bültenlerinde yayımlandığını belirtti. Usta'nın “Burası Parlamento bakın, buraya bilgi saklamak da olmaz” sözleriyle tepki gösterdiği görüşmede, Tera'nın işlemlerinin miktarı ve hangi tarihe kadar sürdüğü soruları açıklığa kavuşmadı.

Ergun, son olarak işlemlerin temerrüde düşülene kadar sürdüğünü ifade etti.

Şimdi aynı soruşturma kapsamında gözaltında

31 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un suç örgütüne üye olma ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Yani AKP’nin Meclis’e uzman olarak getirdiği isim de vurgun çarkı kapsamında gözaltına alınmış oldu.

Erdoğan başkanlığındaki fon toplantısına da katılmıştı

Korkmaz Enes Ergun, gözaltına alınmasından yaklaşık bir ay önce, 29 Eylül'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen fon soruşturması konulu toplantıya da katılmıştı.

Ekonomi yönetimi ve düzenleyici-denetleyici kurumların başkanlarının bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, SPK Başkanı Mahmut Sütcü, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş da yer almıştı.

Toplantı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 Eylül'de MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verileri talep etmesinin ardından gerçekleşmişti.

Böylece Ergun, fon soruşturmasının gündemde olduğu dönemde hem Erdoğan başkanlığındaki toplantıda hem de Meclis'teki kanun teklifi görüşmelerinde yer almış, 31 Ekim'de ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış oldu.

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