'Fon soyguncularını açıklayacağım' diyen Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’na kritik soru: 'Emre Tezmen’le ne konuştunuz?'

AKP’li Savcı Sayan, fon soyguncularını açıklayacağım dediği günün akşamı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na dikkat çeken sorular sormuştu.

Bu sorulara Kavcıoğlu değil, doğrudan BDDK yanıt vermiş, iddiaları yalanlayarak, hukuki işlem başlatılacağını duyurmuştu.

Sayan, bugün yeni bir açıklama yaparak, “Beni mahkemeyle korkutacağınızı zannetmeyin” derken, kritik bir soru daha sordu.

Sayan’ın sorduğu bu yeni soru doğrudan Emre Tezmen’e ilişkin ve kritik iki tarihte yapılan görüşmenin içeriğine dair:

“9 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00’te BDDK binasında hangi heyetler ile görüştünüz? Heyet görüşmesinin ardından Emre Tezmen ve Serdar Turhan’la neler konuştunuz, neyi planladınız? Ayrıca, 11 Eylül 2026 tarihinde kiminle görüştünüz? NOT: Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’ye, Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek’e ve Sayın MİT Başkanımız İbrahim Kalın’a çağrımdır: 9 ve 11 Eylül 2026 tarihinde yapılan toplantının ve görüşmenin içeriğinin araştırılmasını, varsa fon kriziyle bağlantısının ortaya çıkarılmasını ve gerekli soruşturmanın yürütülmesini arz ediyorum. Bu konunun aydınlatılması, halkımız ve özellikle fon mağdurları açısından son derece önemlidir.”

Kavcıoğlu’nun doğrudan adres ve tarih verilerek sorulan sorulara ne yanıt vereceği merak konusu.

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