TKP üç büyükşehirde 1 Mayıs buluşma noktalarını paylaştı

Türkiye Komünist Partisi, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 1 Mayıs için buluşma yer ve saatlerini paylaştı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 1 Mayıs otobüs kalkış ve buluşma noktalarını paylaştı.

Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda gerçekleşecek olan 1 Mayıs için buluşma yer ve saatleri şöyle:

İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda  gerçekleşecek 1 Mayıs için Avrupa ve Anadolu yakalarından kalkacak olan otobüslerin buluşma yer ve saati şöyle:

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek 1 Mayıs için ise buluşma yer ve saatleri şöyle:

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TKP 1 Mayıs'ta buluşma noktalarını açıkladı

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