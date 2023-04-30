TKP üç büyükşehirde 1 Mayıs buluşma noktalarını paylaştı

Türkiye Komünist Partisi, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 1 Mayıs otobüs kalkış ve buluşma noktalarını paylaştı.
Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda gerçekleşecek olan 1 Mayıs için buluşma yer ve saatleri şöyle:
1 Mayıs’ta Ankara’nın dört bir yanından emekçiler TKP ile 1 Mayıs meydanına, Tandoğan’a yürüyecek.— TKP Ankara (@AnkaraTkp) April 30, 2023
Sen de gel, sınıfın safında yerini al.
Ankara'da buluşma yer ve saatlerimiz;#TkpGelirHerseyDeğisir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye #OylarTKPye pic.twitter.com/bbfKT6vxIh
İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda gerçekleşecek 1 Mayıs için Avrupa ve Anadolu yakalarından kalkacak olan otobüslerin buluşma yer ve saati şöyle:
TKP ile #1Mayıs 'a 🚩— TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) April 30, 2023
İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası otobüs kalkış ve buluşma noktaları ⤵️
Bilgi almak için bize yazabilir, arayabilirsiniz.
📱 0555 404 41 22#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/onl3SiIhba
İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek 1 Mayıs için ise buluşma yer ve saatleri şöyle:
İşçi sınıfı güçlüdür; saraylar yıkar diktatörler devirir! #TKPGelirHerŞeyDeğişir— İzmir TKP (@IzmirTkp) April 29, 2023
Laik, bağımsız ve sosyalist bir ülke için, geleceğimizi elimize almak için 1 Mayıs'ta buluşalım.#İzmir buluşma noktaları ⬇️ pic.twitter.com/doS2F337zE