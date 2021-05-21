TKP Genel Sekreteri Okuyan'dan AA muhabirine 'tepki'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın toplantısına Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan'ın sorusu damga vurdu.

Kısa sürede tüm medyada gündem olan Turan, bakanlara "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" diye sormuştu.

Okuyan, AKP'yi sadece Soylu'yu hedefe oturtarak aklamak üzere formüle edilmiş soruya bu mesajla tepki gösterdi:

"AKP '19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan' bir parti değil özel misyonlarla iktidara getirilmiş karşı devrimci bir partidir ve Süleyman Soylu her ne yapıyorsa sorumlusu Erdoğan ve bir bütün olarak AKP iktidarıdır. Sonları da ortak olacaktır."