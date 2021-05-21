Anadolu Ajansı muhabirinden bakanları zora sokan 'Soylu' sorusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın toplantısında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" dedi.

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili açıklamaları sonrası AA muhabirinin sorusu bakanları şaşırttı.

AA muhabiri Turan basın toplantısında bakanlara şunları söyledi:

"Sayın bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada narko bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı?

Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük?

Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor.

Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi?

Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?"

Varank: Sen şov yapmak istemişsin

Bakan Varank ise şu yanıtı verdi:

"3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi…

Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim.

AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır.

Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir. Dolayısıyla birtakım gayrı ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını ciddiye alıp TC bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız orada bir problem var demektir.

Özellikle yurtdışında narko terörle ilgili çok sıkı bir işbirliğimiz var. Sayın bakanımızın bu alanda attığı adımlardan benim zaten bahsetmeme gerek yok, ajansların haberlerine baktığınızda zaten bizim hem terörle hem illegalite ile mücadelede ne kadar başarılı olduğumuz ortadadır. Bu ifadelerini hoş bulmadığımız söylemek istiyorum."

Pakdemirli: Soylu kardeşimizin abdestinden şüphemiz yok

Bakan Bekir Pakdemirli ise, “Hangi partiden olursa olur bir hükümetin bakanı sonuna kadar vatanı milleti ve bayrağı için çalışır. Bizim Süleyman Soylu kardeşimizin abdestinden şüphemiz yok. Kendisine konuyla ilgili soru sormamız abesle iştigal olur. Zaten kendisi de konuyla ilgili çok doyurucu açıklamalar da yaptı” diye konuştu.