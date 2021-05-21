Peker açıkladı, Soylu işaret etti: Herkes aynı soruyu soruyor, kim bu AKP'li?

Ülkücü mafya Sedat Peker yayımladığı 6. videoda, 2015 yılında Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyı organize ettiğini itiraf etti. İtirafında “Bir milletvekilinin ricasıyla Hürriyet’e baskın yaptığını” söylemesi gözlerin yeniden AKP'ye çevrilmesine neden oldu.

Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Kim bu AKP'li?

AKP'li Abdurrahim Boynukalın videonun ardından Twitter hesabından, "Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş" dedi. Boynukalın daha sonra bu açıklamayı silerken söz konusu AKP’linin kim olduğu tartışma yarattı.

Kulislerde dolaşan iddialara göre o kişi, eski milletvekili, şimdi AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi olan Metin Külünk.

Dayak olayında da o işaret edilmişti

Peker'in, daha önceki videolarda yine bir AKP'li vekilin ricasıyla dövdürdüm dediği eski milletvekili Feyzi İşbaşaran konusunda da akıllara Külünk ismi gelmişti.

Peker, ricacı olan ismin partide sonradan gözden düştüğünü, ancak son kongre sonrası yeniden MKYK'ya girdiğini söylemiş, bu ismin aynı zamanda hemşehrisi olduğunu dile getirmişti.

Peker'in bu tanımına birebir uyan isim olarak Külünk'ün adı öne çıkmıştı.

Üstelik buna ek olarak Feyzi İşbaşaran'ın açıklamaları gelmişti: "Sabah 09.00 civarında adliyeye götürülmek üzere emniyetten çıkarılmak üzereyken önde Metin Külünk, arkasında kalabalık bir grup vardı. Onlardan korumak için beni yeniden içeriye aldılar. Aralarında bazıları, ‘Emniyeti yakın' diye bağırıyordu."

10 bin dolar...

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam katıldığı TRT Haber yayınında, bir milletvekilinin Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Soylu, Peker’in kendisi hakkında iddialarına ilişkin "Benim haberim olması, benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey akıldan geçirilebilir mi? Kekelemişler ben ne yapayım. Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soylu’ya yönelik çağrısında Peker’den kimin para aldığını açıklamasını istemişti.

Soylu ile kavgalı

Külünk, AKP içinde Soylu ile kavgalı olarak biliniyor. Bu konuda geçtiğimiz yıl gündeme gelen bir haberden kısa bir not: "AKP eski milletvekili Metin Külünk’ün adamları olduğu iddia edilen kişiler, Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi Derneği’ni bastı."

Külünk son olarak İçişleri Bakanlığı'nın "kapanma genelgesi" sonrası yayımladığı "normalleşme" genelgesine de tepki göstermiş, "Belirsiz Normalleşme Genelgesi işlevinde bu tarz planlar gerçekten sadece anormalleşmeyi besler" ifadesini kullanmıştı.