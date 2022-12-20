TKP: Erdoğan patronların tarafında, peki siz hangi taraftasınız?

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kocaeli Bekaert fabrikasında işçiler 13 Aralık Salı günü greve çıkacaklarını açıklamıştı. Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle engellenmeye çalışılan Bekaert işçileri, işçi düşmanı kararı tanımayarak greve çıkmıştı.

Bekaert işçilerinin grevi kararlılıkla devam ederken patron tarafından işçilere genel müdür Hakan Saner imzalı arka arkaya "işten atma tehdidi" içeren 2 mesaj gönderilmişti.

Grevin sekizinci günü

Tüm bu baskıya rağmen işçilerin grevi sürüyor. Daha önce işçileri ziyaret eden TKP, grevin sekizinci gününde bir video yayınlayarak şirkette dünya çapında 27 bin işçinin çalıştığını bunlardan en düşük ücrete çalıştırılanlar işçilerin Türkiyeli işçiler olduğunu duyurdu.

'Bu ülkede işçiler var!'

Videoda Belçika merkezli şirketin kendi işçilerine 20-25 avro saatlik ücreti verirken, Kocaeli'deki fabrikada işçilerin saatlik 2,3 avroya çalıştırıldığı belirtildi.

TKP'nin "Bu ülkede işçiler var! İstedikleri zam talebini, hakları olanı almak için direnişe geçen; grev yasağını tanımayan işçiler var! Erdoğan patronların tarafında, peki siz hangi taraftasınız?" diyerek duyurduğu video şöyle: