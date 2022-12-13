Erdoğan yasaklamıştı, işçiler greve çıktı: 'Sonuna kadar sürdüreceğiz'

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler bugün greve çıkacaktı. Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "milli güvenliği bozucu" diyerek grev kararını erteledi.

'Cumhurbaşkanı kararı hukuka ve Anayasa'ya uygun değil'

soL'a konuşan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı kararının hukuka ve Anayasa'ya uygun olmadığını, greve sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Fabrikada 400 işçinin çalıştığını belirten Serdaroğlu "Grevimizi yasal çerçeve içerisinde başlatacağız. Sonraki süreçse işverene bağlı" diye konuştu.

Adnan Serdaroğlu şunları söyledi:

"Grevimizi saat 13 itibariyle başlatıyoruz. Daha önce birçok mahkemeden lehimizde kararlar çıktı. Uluslararası hukukun vermiş olduğu haklar da var. Bunların tamamı greve çıkmamızın yasal çerçevede de uygun olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı kararının biz hukuka ve Anayasa'ya uygun olmadığını düşünüyoruz. Grevimizi de bu çerçeve içerisinde başlatacağız. Sonraki süreçse işverene bağlı.

Arkadaşlarımızın kayıpları ekonominin alt üst olduğu şu dönemde çok yüksek. Bu süreçte her şeye büyük zamlar geldi. Alım gücü düştü, işçiler yoksullaştı. En yoksulun enflasyonu yüzde 150'ler civarında. İşçiler de bu kategori içerisinde. Bu taleplerin karşılanması için bu grevleri başlatıyoruz. Bizim talebimiz var olan ücretlerin üzerine yüzde 130 zam yapılması. İşveren bize şu anda yüzde 50'lik bir rakam öneriyor. Bu zeminde anlaşma şansımızın olmadığını ve grev hakkımızı kullanacağımızı iletmiş olduk. Ayrıca aynı üretimi yapan ve Özçelik-İş'in örgütlü olduğu fabrika vardı. Ancak onlar işbaşı yaptılar, farklı bir yöntemle devam ediyorlar. Biz tek başımıza da olsa bu grevi sonuna kadar sürdüreceğiz."