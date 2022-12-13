Patronlar ne istiyorsa o: Erdoğan'dan Bekaert grevi kararı!

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler bugün greve çıkacaktı.
Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurmuştu.
Ancak hakları için greve çıkacak işçilere Erdoğan engeli çıkarıldı.
Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla işçilerin greve ertelendi.
Üstelik işçilerin hakları için çıkacağı greve ilişkin Erdoğan'dan "milli güvenliği bozucu" iddiası geldi.