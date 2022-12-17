Bekaert'te işçilere 'işten atma' tehdidi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler 13 Aralık Salı günü greve çıkacaklarını açıklamıştı. Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle engellenmeye çalışılan Bekaert işçileri, işçi düşmanı kararı tanımayarak greve çıkmıştı.

Bekaert işçilerinin grevi kararlılıkla devam ederken patron tarafından işçilere genel müdür Hakan Saner imzalı arka arkaya "işten atma tehdidi" içeren 2 mesaj gönderildi.

Mesajda, "Şu anda yapılan kanun dışı grev uygulamasını bir an önce sonlandırmanı ve vardiyanıza gelip işbaşı yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum" denildi.

Mesajlar şöyle:

"-Bekaert sendikaların çalışanların çıkarlarını ve haklarını koruma hakkına saygı duyar. Biz her zaman dialogdan yanayız. Biz görüşmelerimiz devam ettirmeye ve pazarlık masasından her iki taraf için de iyi bir sonuç çıkarmaya hazırız. Bildiğiniz üzere üyesi olduğunuz Birleşik Metal İş Sendikası 13 Aralık tarihi itibariyle Bekaert İzmit fabrikamızda yasal haklarını kullanarak greve çıkma kararı almıştır.

Bu grev kararı, TC Cumhurbaşkanlığının 32042 sayı ve 12.12.2022 kararı ile milli güvenliği bozucu nitelikli görüldüğünden 60 gün sureyle ertelenmesine karar verilmiştir. Birleşik Metal İş sendikası bu kararı tanımamış ve 13.12.2022 tarihi saat 00:00 itibariyle İzmit fabrikamızda kanun dışı grev uygulaması başlatmış ve halen bu kanunsuz grevi uygulamaya devam etmektedir."

-Yapılan kontrollerde 13.12.2022 tarihinde grev ertelendiği halde mazeretsiz olarak vardiyanıza gelmediğiniz ve işbaşı yapmadığıniz tespit edilmiştir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 70. maddesine göre kanun dışı greve katılmaya devam etmeniz halinde iş akdiniz haklı nedenle tazminatsız olarak feshedilecektir. Yine aynı kanunun 70. maddesinin 2.fıkrasına göre bu kanun dışı grev uygulamasından doğan işverenin uğradığı zararların tazmin edilmesi yönünde gerekli yasal yollara başvurulacağını bildiririz.

Şirketimizin geleceği için sizlere güvenimiz tamdır. Şu anda yapılan kanun dışı grev uygulamasını bir an önce sonlandırmanı ve vardiyanıza gelip işbaşı yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu takiben hemen müzakerelere devam edilecektir."

İşçiler kararlı

Tehdit mesajları sonrası DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan görüştüğümüz kaynaklara göre işçilerin tutumu greve devam yönünde.

Mücadelelerinin kamuoyunda da büyük destek gördüğü hatırlatan kaynak grevin anayasal hak olduğunun altını çizerken işçilerin kararlı olduğunu, "toplu sözleşme imzalandıktan sonra içeriye hep birlikte döneceklerini" ifade ediyor.