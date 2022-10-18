TKP enerji sorunuyla ilgili çözümünü açıkladı

Türkiye'de kriz halini alan tüm başlıklara dair çözüm metinlerini duyurmaya devam eden Türkiye Komünist Partisi, iktidara gelir gelmez hayata geçireceği bir belgeyi daha açıkladı.

İç politika, tarım ve gençlik konulu çözüm metinlerini yayımlayan TKP, Türkiye'nin dışa bağımlılığı ve dünyada yaşanan kriz tablosu nedeniyle çözülemeyeceği öne sürülen enerji başlığına ilişkin çözüm belgesini açıkladı.

Türkiye Komünist Partisi Haziran ayında yaptığı konferansta "2023 Yeniden" metnini açıklamış, sonrasında üç büyük kentte kitlesel buluşmalara imza atmıştı.

Kısa süre içinde çok sayıda yeni semt ve işçi evleri açılışlarına imza atan ve bunun sayısının da artacağını ilan eden TKP, şimdi de kendi çözüm belgelerini duyurmaya başlıyor.

Bu metinlerin dördüncüsü "Enerji"ye ilişkin olurken, söz konusu metin "Enerji insan yaşamının neredeyse her anında hayati öneme sahip. Onsuz bir hayatın imkansız olduğu enerjiden yararlanmanın bedeli bugün Türkiye’de bize oldukça pahalıya patlıyor. Üstelik ödediğimiz yüklü fatura bedellerine rağmen, iyi bir hizmet de alamıyor; sık sık enerji kesintileri yaşıyoruz. Enerji yaşamlarımız yanında ülkemizin kalkınmasında da en büyük gereksinimlerden birini oluşturuyor. Türkiye Komünist Partisi bugün enerji alanındaki yönetim sorununu üç temel başlıkta görüyor: arz güvenliği, dışa bağımlılık ile özelleştirme ve piyasalaştırma" ifadeleriyle duyuruldu.

Türkiye Komünist Partisi'nin enerji başlığına ilişkin belgesine buradan ulaşabilirsiniz.