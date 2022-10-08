Türkiye Komünist Partisi bugünün gerçek sorunlarına somut çözümlerini duyurmaya devam ediyor. TKP, iktidara gelir gelmez hayata geçireceği belgelerden ilk olarak "İç Politika" ve "Tarım" haritasını yayınlarken, bugün de gençliğe ilişkin olanı açıkladı.

Türkiye Komünist Partisi Haziran ayında yaptığı konferansta "2023 Yeniden" metnini açıklamış, sonrasında üç büyük kentte kitlesel buluşmalara imza atmıştı.

Kısa süre içinde çok sayıda yeni semt ve işçi evleri açılışlarına imza atan ve bunun sayısının da artacağını ilan eden TKP, şimdi de kendi çözüm belgelerini duyurmaya başlıyor.

Bu metinlerin üçüncüsü "Gençlik"e dair olurken, söz konusu metin, "Bizim yönettiğimiz Türkiye’de gençler eşit şartlarda bilimsel eğitim alabilecekleri koşullarda yaşayacaklardır. Gençler mümkün olan en erken yaştan başlayarak toplumsal yaşamın bütününe, siyasal karar alma süreçlerine, kültürel, sanatsal, bilimsel üretime katılacaktır. Parçası oldukları eğitim ya da spor kurumlarında, bulundukları yörelerde ve topluluklarda öteki yurttaşlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip olacak, yaratıcı enerjisini bütün baskılardan kurtararak açığa çıkaracaktır." ifadeleriyle duyuruldu.

Türkiye Komünist Partisi'nin duyuru videosu

TKP'nin duyurduğu metin şöyle:

İşte TKP’nin Çözümü: Gençlik

Bizim yönettiğimiz Türkiye’de gençler eşit şartlarda bilimsel eğitim alabilecekleri koşullarda yaşayacaklardır. Gençler mümkün olan en erken yaştan başlayarak toplumsal yaşamın bütününe, siyasal karar alma süreçlerine, kültürel, sanatsal, bilimsel üretime katılacaktır. Parçası oldukları eğitim ya da spor kurumlarında, bulundukları yörelerde ve topluluklarda öteki yurttaşlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip olacak, yaratıcı enerjisini bütün baskılardan kurtararak açığa çıkaracaktır.

Ortaöğretim ve liseler için program

Yaşları 18’in altındaki çocuklar ile gençlerin, eğitim sürecinin bir parçası olmayan işlerde çalışmaları ya da çalıştırılmaları yasaklanacaktır. Temel eğitim 12 yıl ve bütün yurttaşlar için zorunlu olacaktır. Eğitimin her aşamasında ihtiyaç duyulan, başta ders kitapları olmak üzere, tüm eğitim araç ve gereçleri ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanacaktır. Özel eğitim kurumları sermayenin bu alanda yarattığı tahrifatı derhal ortadan kaldırmak üzere devletleştirilecek, öğrencilerin yaşadığı fırsat eşitsizliklerine son verilecektir. Her gencin kendi geleceğini şekillendirmekte zengin olanaklara sahip olduğu eşitlikçi bir eğitim sistemi, cumhuriyetin temel bir tuğlası olarak derhal tahsis edilecektir. Özel okul patronları için devreye konan teşvik, vergi indirimi vb. uygulamaların kaldırılmasından doğan kaynaklar kamu yararı için kullanılacaktır. İmam Hatip Liseleri Türkiye’nin dönüşümünde karşı devrimciler tarafından özel misyon yüklenmiş bir araç olarak geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Gençlerin önemli bir bölümü bu liselere mecbur bırakılmıştır. TKP iktidarında öğrencilerin çağdaş okullara sorunsuz biçimde geçişi sağlanarak İmam Hatip Liseleri kapatılacaktır. Bununla birlikte eğitimin karşı-devrimci dönüşümünde önemli roller üstlenen gerici dernek ve vakıflar da kapatılacak buraya ayrılan kaynaklar okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine harcanacaktır. Türkiye’de eğitim müfredatı laik ve bilimsel ilkelerle, evrensellik gözetilerek yeniden oluşturulacaktır. Bu alanda Talim ve Terbiye Kurulu yerine, hiçbir tarikat ve cemaat örgütlenmesinde yer almamış, alanında uzman eğitimcilerden oluşturulacak yeni bir kurul görevlendirilecektir. Özellikle sosyal bilimler alanı laik ve bilimsel bir temelde yeniden yapılandırılacaktır. Okullar ülkenin entelektüel birikimine katkı sunacak aydın kuşakların yetiştirilmesi için seferber edilecektir. Evrensel ilkelere, bu ülke topraklarına ve sosyalist anayasaya bağlılığı önceleyen bir eğitim süreci işletilecektir. Meslek liselerinde müfredat yeniden ele alınacak, bu okullardaki program uzmanlık dersleri temel eğitimin önüne geçmeyecek şekilde 12 yıllık kesintisiz müfredata tabi kılınacaktır. Meslek liseleri çocuk işçiliğin, staj sömürüsünün meşrulaştığı kurumlar olmaktan çıkarılacaktır. Teknik ve uzmanlaşmayı öngören bütün okullarda teorik ve uygulamalı dersler arasındaki ilişki güçlendirilecek, öğretmenlerin bu dönüşüme katkısının artırılması eğitim fakültelerinden başlayarak planlanacaktır. Ölçme, seçme ve yerleştirme sistemi yeniden organize edilecektir. Gençlerin uzun yıllardır mecbur bırakıldığı, hayatla bağlarını koparan ve güvenliği sağlanamayan sınavlar üzerinden değerlendirilmesi kabul edilemez, bu sisteme derhal son verilecektir. Ölçme esasları öğrencilerin akademik hayatlarının bir bütün halinde değerlendirilmesine olanak tanıyacak şekilde belirlenecektir. Yerleştirme işlemleri öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda merkezi bir planlamanın parçası olarak uzun vadeye yayılan ve insan kaynaklarının en verimli biçimde değerlendirileceği, tam istihdam politikası ile uyumlu bir hale getirilecektir. Eğitim uzmanlık alanlarının ve öğrencilerin bu alanlardaki eğitimlerinin plânlanmasında sektörel anlamda sermaye ihtiyaçları değil kamu yararı esas alınacaktır. Ülke genelinde faaliyet yürüten tüm liselerin programları, mezun ettikleri öğrencilere en az 1 yabancı dil kazandıracak şekilde planlanacaktır. Gençlerin kültürel olarak gelişimini artıracak ve çeşitli sanat alanlarında gelişimini sağlayacak bir yapılanmaya gidilecek, gerekli araç ve mekanlar organize edilecektir. Gerekli insan kaynağının ve tesis yeterliliğinin sağlanması ile her lise ve üniversitede en az bir spor kulübü kurulacaktır. Bu kulüpler çeşitli dallarda bölgesel ve ulusal liglere ve müsabakalara dahil edilecektir.

Yükseköğretim için program

Üniversite kurumları akademik kadrosu, fiziki imkanları, ve üretim olanakları ile bir bütünlük arz etmelidir. Bu bütünlükten yoksun tüm kurumlar için hızlandırılmış bir çalışma yapılarak kaynak aktarılacak ve öğrencilerin sağlıklı bir şekilde mezun olmaları sağlanacaktır. Ülke genelinde belirlenecek teknik üniversiteler arasında bilgi paylaşımı ve entegrasyon faaliyetleri artırılacaktır. Öğrencilerin uygulama alanları genişletilecek, akademisyenler tarafından takip edilen çalışmalar merkezi planlama ile kamu yararı gözetilerek ulusal endüstriyel gelişim programı içinde değerlendirilecektir.

Üniversiteler kent hayatı üzerinde önemli etkiye sahip, kent sosyalliğini besleyen ve oradan beslenen merkezler olarak değerlendirilecektir. Üniversite bileşeninin farklı fakültelerden öğrencilerin bir bütünün parçaları olarak anlam kazandığı ortak bir kültür ve sosyal yaşantıyı inşa eden, toplum hayatına yön veren gelişkin topluluklar olarak örgütlenmelerinin önü açılacaktır.

Üniversiteler sermayenin ucuz işgücü devşirdiği, istatistiksel açıdan işsiz sayısını gizlemek amacıyla kullandığı, dev bütçelere rağmen nitelik artırıcı müdahalelerin gerçekleşmediği hantal kurumlar olmaktan çıkarılarak büyük ölçekli bilimsel üretim alanları haline getirilecektir.

Kamu yararını gözeten, teorik ve pratik eğitimlerin tamamlayıcı bir şekilde sunulduğu, laboratuvar ve derslik eksiklerinin giderildiği, kampüs atmosferinin gençlerin yaşam kalitesine katkı sunduğu bir üniversite vizyonu ile hareket edilecektir.

Sosyal hayata katılım, geçim ve barınma problemlerinde çözüm

Yükseköğretim kurumlarında 3 milyon 800 bin öğrenci kayıtlı bulunmasına karşın KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) yurt kapasitesi yalnızca 695 bin kişi ile sınırlıdır. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin yüzde 82’si ihtiyaç duysa da yurda yerleşememektedir. Bu sorun ivedilikle çözülecek, öğrenci kontenjanı kadar yurt kapasitesine sahip olmak bir üniversitenin varlığı için ön şart olarak değerlendirilecektir.

Yurt sayısını artırmak üzere özel yurtlar devletleştirilecek, özellikle bazı kentlerde yığılmış apart-emlak rantiyesine son verilecektir. Her öğrenci sağlıklı ve konforlu barınma koşullarına kavuşacaktır.

TKP iktidarında öğrenci yurt ücretleri kaldırılacak, barınma ve beslenme hizmetleri öğrencilerin temel hakları olarak ücretsiz şekilde sunulacaktır. Yurtlarda kalan öğrencilere üç öğün yemek verilecektir. Yemekhanelerin, mutfakların ve yurdun genel temizliği öğrencilerin de içerisinde yer aldıkları komisyonlar tarafından denetlenecektir.

Yurtlarda “manevi danışman” adı altında din bezirganlığına müsaade edilmeyecektir. Her yurtta yeterli sayıda, alanında uzman psikolog ve psikolojik danışman istihdam edilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı STK adı altında, gerici tarikat ve cemaat örgütlenmelerine hali hazırda ciddi mali desteklerde bulunmaktadır. TKP iktidarında tarikat ve cemaatler dağıtılacak ve daha önce onlara ayrılan kaynaklar devlet yurtlarının artırılması ve iyileştirilmesi yönünde kullanılacaktır.

Okullarda çıkarılan yemeklerin kalitesi öğrenci temsilcileri ve okul yöneticilerinden oluşan heyetler tarafından denetlenecektir. Bu heyetlerin işleyişi üniversitelerde rektörlük ve ÖTK’lar (Öğrenci Temsilciliği Kurulu); liselerde ise okul-aile birliği temsilcisi, müdüriyet ve öğrenci temsilcisi kanalıyla sürdürülecektir.

Öğrencilerin bütün illerde şehir içi ulaşımı ücretsiz olacaktır.

Her öğrenci okuduğu il ve memleketi arasındaki mesafe de gözetilerek her yıl belirli bir kilometre için ücret ödemeden şehirlerarası seyahat edebilme hakkına sahip olacaktır.

Ülke genelindeki bütün müze ve milli parklara öğrenciler için ücretsiz giriş imkânı sağlanacaktır. Öğrenciler için yurt ve okullarında ücretsiz konser, tiyatro ve sinema gösterimleri düzenlenecek, yaşadıkları kentte kültürel etkinliklere katılımları özendirilecektir.

TKP, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı nesiller oluşturmak üzere gençlerin sporla kurdukları ilişkinin gelişmesini, bu amaçla büyük spor örgütlenmelerinin bölge ayırt etmeksizin yurt genelindeki tüm gençlere dokunacak şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır.

TKP, bütün öğrencilerin tatil yapma hakkını garanti altına almak üzere, yurt genelinde belirlenecek bölgelerde, yaz ve kış ayları için öğrenci tatil kampları kurulmasını sağlayacaktır. Bu kamplarda kontenjan, yurt çapında öğrencilerin tamamının dönüşümlü olarak tatil yapmasına olanak verecek şekilde belirlenecektir. Öğrenciler yılın 5 ayı faaliyette kalacak olan kamplarda uygun tarihlerde tatillerini gerçekleştirebileceklerdir.

Genç işsizliğin sonlandırılması ve iş hayatına sancısız geçiş için çözüm

Türkiye’de 14-30 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 70’ini oluşturan lise ve üniversite öğrencileri için birincil öncelik onların, kayıtlı bulundukları programlardan başarıyla mezun olabilmeleridir. Öğrenciler eğitimlerini finanse edebilmek için hizmet sektöründe geçici ve profesyonellik gerektirmeyen işlerde çalışmak zorunda olmaktan çıkarılacaktır.

Meslek liselerinde staj adı altındaki sömürü çarkı ortadan kaldırılacak ve çocuk işçilik yasaklanacaktır.

Bugün Türkiye’de gençler içinde eğitimini yarım bırakanların oranı yüzde 10’a yaklaşmıştır. Bunların yalnızca yüzde 25’i akademik başarısızlıktan kaynaklanmakta, kalanlar ekonomik nedenlerle ya da gericiliğin baskısı altında eğitimini yarıda kesmek zorunda bırakılmaktadır. TKP iktidarında gençlerin eğitim-öğretim süreçlerine kendi ilgi ve yeteneklerine bağlı olarak devam etme hakkı devletin güvencesi altına alınacaktır.

Eğitimin tamamen parasız olarak sağlanacağı koşullarda öğrencilerin geçmişte almak zorunda kaldığı KYK harç ve öğrenim kredisi uygulamalarına son verilecek tüm KYK borçları silinecektir.

Meslek seçimi büyük ölçekli planlama konusu yapılacak, mezun olan öğrencilerin uzmanlık alanlarında çalışmalarının koşullarını oluşturmak devlet güvencesi altına alınacaktır. TKP iktidarı, işsizliğe ihtiyaç duyulmayan, tam tersi nüfusun bütünüyle üretim süreçlerine dahil edileceği bir sistemi inşa edecektir. Hiçbir yurttaş işsiz kalmayacak ve gelecek kaygısıyla yaşamayacaktır.

Karar alma mekanizmarında etkin, güçlü bir gençlik için

Gençlerin eğitim-öğretim süreçlerinden itibaren toplumsal-siyasal örgütlenmenin doğal bir unsuru haline gelmeleri sağlanacaktır. Gençler bu ülkenin aydınlık geleceğidir ve kendine yakışır bir ülkede yaşamayı hak etmektedir. İktidarımız gençliğe yakışan yaşamı kuracak aynı şekilde eşit ve bilimsel bir eğitim sürecinden geçecek gençler ülkemizin refaha kavuşmasında önemli roller oynayacaklardır.

Gençlerin siyasal etkinliğinin azaldığı bir ülkede, geleceği için söz söyleyip karar alma mekanizmalarından uzaklaştırılanlar içinde göç olgusu giderek yaygınlaşıyor. Toplumsal örgütlenmelerden izole edilerek yalnızlığa itilen gençlerin siyasal ve sosyal yaşantıda etkin rol üstlenmesi için gerekli adımlar atılacak, gençlerin yaşadıkları topraklarla kurdukları bağ perçinlenecektir.

Türkiye’de verili durumda sermaye partileri gençleri angajman altına alabilmek için onların gerçekliğiyle uyuşmayan, fazlasıyla tüketim alışkanlıklarına ve yeni nesil davranış örüntülerine takılıp kalmış bir yaklaşım geliştirmiş durumdadır. Bu durumda kapitalizmin gençleri siyaseten kapsayabilmesi giderek zorlaşmış ancak ideolojik cepheden etki alanı aynı oranda azalmamıştır. Güçlü bir toplumsal çıkış ile bireysel kurtuluş için yanındakini ezmeyi haklı gören, kıyasıya rekabetçi, kötü insan olmayı doğallaştıran liberal çizgi de mahkûm edilmelidir.

İdeolojik saldırının başında yeni kuşağa atfedilen ve z kuşağı tanımlaması üzerine inşa edilen efsaneler gelmektedir. Ancak her şeyi yapmaya muktedir gibi anlatılan ve gençlere atfedilen özelliklerin büyük bir kısmı gençleri bireycileştirmeye, toplumsal mücadelelerden izole tutmaya ve gitgide edilgen hale getirmeye dönük gizli bir alt metne sahiptir. “Muhalif” bir çizgide ifade bulan evrensel ufuklar aslında kapitalizmin ufuklarından öteye geçmemekte; kapsamlı, derin ve örgütlü bir çıkışın yolları kapatılmaya çalışılmaktadır. Türkiye gençliği sermaye düzeninin ufuklarının ötesine geçen yeni bir ülke ve dünya tasarısıyla egemenleri sarsacak devrimci bir kimliği karakterine işlemelidir. Bu devrimci karakter TKP iktidarındaki sosyalist Türkiye’nin mayası olacaktır.

Bizim iktidarımızda, sermaye düzeninin gençlik nezdindeki meşruiyetini, bir daha tesis edilemeyecek ölçüde yıkmak öncelikli görevlerimizden biridir.

Güçlü bir Türkiye için fikirlerimizin ilhamını emperyalist ülkeler değil yaşadığımız topraklar oluşturmaktadır. Emperyalist ülkeler kendi yoksullarını ve dünyanın yoksul halklarını sömürerek elde ettikleri zenginlikleri vitrinlerinde sergileyedursun. Biz ipleri elimize alıp kendi yurdumuzda, kendi kaynaklarımızla, öz gücümüze dayanarak daha ilerisi için öne atılacak bir gençlik yaratacağız.