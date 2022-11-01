TKP ekonomiye dair çözüm videosu yayımladı

Türkiye'de kriz halini alan tüm başlıklara dair çözüm metinlerini duyurmaya devam eden Türkiye Komünist Partisi, iktidara gelir gelmez hayata geçireceği bir belgeyi daha açıkladı.

İç politika, tarım, gençlik ve enerji konulu çözüm metinlerini yayımlayan TKP, ekonomi başlığına ilişkin çözüme dair video paylaştı.

Ekonomi başlığına ilişkin video, "Türkiye kapitalizmi tarihinin en derin krizini, emekçilere ağırlaşan sömürü ve halka artan yoksullaşma dayatarak aşmaya çalışıyor. 2018 yılından bu yana TL’deki rekor değer kaybını ve yüksek enflasyon sonuçlarını doğuran tablonun arkasında, 2001 krizi sonrasında bizzat AKP iktidarının uygulayıcısı olduğu dönüşüm yatmaktadır. Bu piyasacı anlayış, uluslararası sermaye ortaklıklarıyla birlikte bağımlılığı artırmış, ekonomimizin kritik ve stratejik bazı kazanımlarının kaybedilmesi anlamına da gelmiştir. Ülkeyi yıllardır yönetenler emekçi halkın açlık ve yoksulluk sınırında yaşamını sürdürmesine neden olarak zengini daha zengin yapmıştır. Türkiye Komünist Partisi, ekonomideki bu yıkımdan çıkışın mümkün olduğunu söylüyor" ifadeleriyle duyuruldu.

TKP raporuna ilişkin video şöyle: