TKP Antalya milletvekili adayından kıyıların yağmalanmasına tepki: 'Ranta geçit yok'

Geçtiğimiz gün gazeteci Yusuf Yavuz'un yaptığı habere göre Antalya’nın gözde kıyılarından biri olan Konyaaltı sahilinde 5 bin metrekareden fazla yeni ticari alanı kapsayan proje için Büyükşehir Belediyesi 4 Mayıs’ta ihaleye çıkacağı ortaya çıkmıştı.

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin bulunduğu bölgeden başlayan Varyant ile Boğaçayı arasındaki kesimi kapsayan Konyaaltı Sahil Projesi’nin devamı niteliğinde olacak projenin, Boğaçayı Köprüsü ile Serbest Bölge arasındaki sahil kesimini kapsadığı belirtilmişti.15 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan ihale duyurusunda yer verilen bilgilere göre yaklaşık 66 bin 786 metrekarelik alanı kapsayacak olan projenin, her biri 6 metrekareden oluşan 5 adet büfe, her biri 102 metrekarelik 5 adet büfe önü açık alan (gölgelik), her biri 1.000 metrekarelik 5 adet şemsiye-şezlong alanı ile WC, duş, soyunma kabini gibi ünitelerden oluştuğu ifade edilmişti. Yaklaşık 90 milyon TL maliyet öngörülen proje kapsamında toplam 5690 metrekarelik alanda mimari projenin uygulanması beklenirken ihaleyi kazanan şirket, 2031 yılına kadar 8 yıl boyunca sahili işletme hakkı kazanacağı ilan edilmişti.

Türkiye Komünist Partisi Antalya milletvekili adayı Bilal Doğan yaptığı açıklamada kıyıların özelleştirilmesine tepki göstererek "Bu karar hala ülkemizde özelin güzel olduğu mantığının pişkince devam ettiğini göstermektedir." dedi.

Bilal Doğan yaptığı açıklamada: "Kıyılar halkındır ve kamusal alandır. Bu alanların özel işletmelere verilerek rant elde edilmesinin karşısındayız. Bu alanlar kamu eliyle işletilmeli ve tüm halka açık olmalıdır. Bizzat deneyimlerimizden biliyoruz, bu alanlar özel işletmelere verildiğinde halkımızın faydalanması söz konusu olmamaktadır.

Bu karar hala ülkemizde özelin güzel olduğu mantığının pişkince devam ettiğini göstermektedir. TKP kamu alanlarının özelleştirilmesine karşı mücadeleden vazgeçmeyecektir." ifadelerine yer verdi.