Konyaaltı sahilinde 5 bin metrekarelik yeni ticari alan geliyor

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin bulunduğu bölgeden başlayan Varyant ile Boğaçayı arasındaki kesimi kapsayan Konyaaltı Sahil Projesi’nin devamı niteliğinde olan proje, Boğaçayı Köprüsü ile Serbest Bölge arasındaki sahil kesimini kapsıyor. 15 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan ihale duyurusunda yer verilen bilgilere göre yaklaşık 66 bin 786 metrekarelik alanı kapsayacak olan proje, her biri 6 metrekareden oluşan 5 adet büfe, her biri 102 metrekarelik 5 adet büfe önü açık alan (gölgelik), her biri 1.000 metrekarelik 5 adet şemsiye-şezlong alanı ile WC, duş, soyunma kabini gibi ünitelerden oluşuyor. Yaklaşık 90 milyon TL maliyet öngörülen proje kapsamında toplam 5690 metrekarelik alanda mimari projenin uygulanması bekleniyor. İhaleyi kazanan şirket, 2031 yılına kadar 8 yıl boyunca sahili işletme hakkı kazanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili'nin Boğaçayı Köprüsü ile Serbest Bölge arasında kalan kesiminde yeni ticari alanlar oluşturacak proje için 4 Mayıs’ta ihaleye çıkıyor. İhaleyle ilgili duyuru 15 Nisan 2023 tarihli (Bugün) Resmi Gazete’de yayımlandı. Yaklaşık 90 milyon TL maliyet öngörülen projenin, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel döneminde hayata geçirilen ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan Konyaaltı Sahil Projesi’nin devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Konyaaltı Sahili'nin 6,5 kilometrelik kısmı daha önce kiralanmıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu, Varyant ile Boğaçayı arasındaki sahil kesimini kapsayan Konyaaltı Sahil Projesi, Mart 2018’de yapılan ihale ile ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar A.Ş. ile Antalya TURSETALYA ortak girişim grubuna verilmişti. Toplam 6,5 kilometrelik sahili kapsayan projenin ihalesi ile 40 işyeri ve 30’dan fazla plaj işletmesinden oluşan ticari alan 8,5 milyon TL kira karşılığında 8 yıllığına kiralanmıştı.

Proje alanı

15 milyon 19 bin lira zarara yol açtı

Önceki Başkan Türel’den görevi devralan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, yargıya da taşınan kamuoyunun gündemindeki proje hakkında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada “Sayıştay 2018 denetim sonuç raporu, İçişleri Bakanlığı özel teftiş raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Daire Başkanlığı tespitleri, Büyükşehir Belediyesi iç denetim birimi ve ilgili daire başkanlıkları raporlarına dayanarak 20 Ocak 2020’de ranta dur dedik. 2 defa 129 milyon bedelle yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkılan ve daha sonra belediye tarafından 254 milyon liraya tamamlanan Konyaaltı Sahil Projesi elde edilen kira geliri bırakın yapılan 254 milyon yatırımı karşılamayı, işletme giderinin bile altında kalarak 2 yılda 15 milyon 19 bin lira zarara yol açmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Sahilin kalan kısmı da kiralanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi’nin devamı niteliğindeki alanı kapsayacak projeyi hayata geçirmek için 4 Mayıs’ta ikinci kez ihaleye çıkacak. Proje için 15 Mart 2023 tarihinde de ihaleye çıkılmıştı.

Sahil meclis kararıyla EKDAĞ'ae verilmişti

Haziran 2022’de Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanarak kabul edilen kararla, söz konusu proje alanı ‘işletmek’ ve ‘işlettirmek’ kaydıyla belediye şirketlerinden EKDAĞ A.Ş’ye verilmişti. Toplu olarak oylanarak karara bağlanan proje alanıyla ilgili teklif, AKP’nin 19, CHP’nin 16, İYİ Parti’nin 11, MHP’nin 8 evet oyunun yanı sıra 2 bağımsız Meclis üyesinin de evet oyu vermesiyle oybirliği ile karara bağlanmıştı.

İhale duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan ihale duyurusunda, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesinde bulunan ve Konyaaltı sahilinin Boğaçayı köprüsü ile Serbest Bölge arasında kalan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki kıyı ve sahil bandının üzerinde yer alan, her biri 6,00m² yüzölçümlü 5 adet büfe yeri, her biri 102,00m² yüzölçümlü 5 adet büfe önü açık alan (gölgelik), her biri 1.000,00 m² yüzölçümlü 5 adet şemsiye-şezlong alanı (5.540,00m²) ile ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak her biri 17,00m² yüzölçümlü 5 adet wc, her biri 8,00m² yüzölçümlü 5 adet duş, her biri 5,00m² yüzölçümlü 5 adet soyunma kabini (150,00 m²) olmak üzere toplam 5.690,00m² yüzölçümlü alan üzerinde mimari uygulama projesi ile ihaleden sonra yükleniciye teslim edilecek olan yaklaşık 66.786,00m² yüzölçümlü alan üzerinde uygulama projelerinin (mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj, alt yapı, sulama, çevre, aydınlatma v.s.) uygulamasının yapılması ve ticari amaçlı kullanılacak ünite ve tesislerin çevre düzenlemesinin, rekreatif amaçlı yaya yolları, bisiklet yolları ile ortak alan olarak tariflenen araç yolu, otopark alanları ve halkın kullanımına açık wc, duş, soyunma kabinlerinin de dâhil yapımı, yapım süresi dâhil olmak üzere 8 (sekiz) yıl süre ile amaçları doğrultusunda işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyemize bedelsiz devredilmesi işinin hazırlanan şartname esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 15.03.2031 tarihine kadar kiraya verilmesi işidir."

Yaklaşık 90 milyonluk yatırım maliyeti

Kapalı teklif usulü yapılması planlanan ihalenin 4 Mayıs 2023 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında yapılacağı bilgisine yer verilen duyuruda, “Geçici teminat bedeli tahmini toplam yatırım maliyet bedeli olan 89.632.650,00TL bedelin yüzde 10’u tutarındaki 8.963.265,00TL ile 8 (sekiz) yıllık artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli olan 21.520.000,00TL bedelin yüzde 3’ü tutarındaki 645.600,00TL bedelin toplamı olan 9.608.865,00TL’dir” denildi.

Konyaaltı Sahil Projesi kiralanan alanlarda yaşanan kıyı işgalleri uzun süredir kentin gündemindeyken sahilin geri kalanında yeni ticari alanlar yaratılmasının tartışmalara yol açacağı belirtiliyor.