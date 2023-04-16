TKP'den çok sayıda açılış: 'Düşmanını açıktan söyleyen tek partiyiz'

Türkiye Komünist Partisi Cumartesi günü İstanbul Gülsuyu ve Eskişehir Yıldıztepe’de açtığı semt evlerinin ardından bugün Adana, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de toplam yedi semt evinin daha açılışını yaptı.

Bununla birlikte Diyarbakır’da yeni il binası ve Manisa Turgutlu ilçe binasının açılışını yapan TKP, Osmaniye, İstanbul Bakırköy ve Kocaeli Üçyol’da seçim irtibat büroları açtı.

İzmir’de Menemen, Bornova ve Urla’da gerçekleşen üç açılışa katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Tarikatlarla, cemaatlerle flört eden, onlara ses çıkarmayan partilere, büyük sermayeye karşı ben emekçi halkın sesiyim diyemeyen, NATO’ya karşı çıkmaya cesaret edememiş partilere oy verirseniz oyunuz çöpe gider” diyerek tüm emekçileri TKP’nin sesini güçlendirmeye çağırdı.

'Düşmanı açıktan tarif etmeden Türkiye’yi ayağa kaldıramayız'

Partisinin etnik köken, mezhep, inanç ayrımı yapmadığının altını çizen TKP Genel Sekreteri Okuyan “Biz Türkiye’nin birliğini savunuruz. Ama üç kesime düşmanız ve düşmanını açıktan söyleyen tek partiyiz. Bir tanesi tarikatlar ve cemaatler, TKP bunlarla savaşacak. İkincisi emperyalizm ve üçüncüsü ise bu ülkenin bütün kaynaklarını, iktidarları kendi çıkarları için kullanan, sürekli kasası dolan, halkımızı yoksullaştıran büyük şirketler ve onların örgütleri. Bu düşmanlığı tarif etmeden Türkiye’yi ayağa kaldıramayız” dedi.

'Tek yol umudu çoğaltmak'

Okuyan açıklamasının milletvekili adaylıklarıyla ilgisini ise şöyle tarif etti:

“Değişik partilere dağılmış bu milletvekili adaylarının arkasında bu üç güç var. Eğer biz bunlara teslim olursak, hayat pahalılığı, işsizlik 15 Mayıs’tan itibaren uçacak, Türkiye’nin her tarafını ahtapot gibi ele geçiren tarikatlar kendi aralarında yeni bir paylaşım yapacaklar, bütün bakanlıkları paylaşacaklar, bütün mahallelere girmeye devam edecekler. Belki de Türkiye yanı başımızdaki gerginliklere savaşçı bir ülke olarak müdahil olacak ve yine yoksulların evlatları ölecek. Buna dur demenin tek yolu umudu çoğaltmak.”

İnce’nin adaylığıyla ilgili de yorumda bulunan Okuyan, “Niye aday olduğu belirsiz, diğer adaylardan farkının ne olduğu anlaşılamıyor. Yalnızca İnce için geçerli değil, ne dediği belli olmayan, farkı belli olmayan adayların halktan oy istemeleri anlamsız” diye konuştu.

Ankara İncesu Semt Evi açılışına TKP Merkez Komite üyesi Ali Ufuk Arikan, Kocaeli’de Darıca ve Değirmendere’deki açılışlara TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, Adana Yavuzlar Semt Evi açılışına TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı ve Diyarbakır İl Binası açılışına TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz katıldı. Ayrıca tüm açılışlarda TKP’nin o bölgelerdeki milletvekili adayları da söz aldı.

İzmir'de Menemen Uğur Mumcu Semt Evi

Açılışlardan ilki İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleşti. Menemen'in Uğur Mumcu Mahallesi'nde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP'nin İzmir milletvekili adaylarıyla birlikte Menemen Uğur Mumcu Semt Evi'nin açılışı yapıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve #İzmir MV adaylarımızla birlikte Menemen Uğur Mumcu Semt Evini coşku ve heyecanla açtık!



Semt evlerimizi çoğaltacak, eşitlik ve kardeşliğin ülkesini kuracağız.#TKPGelirHerŞeyDeğişir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye #OylarTKPye pic.twitter.com/tAEW5dPReo — TKP (@tkpninsesi) April 16, 2023

Kocaeli'de Darıca Çınaraltı Semt Evi

Uğur Mumcu Semt Evi'nin ardından ikinci açılış Kocaeli'de oldu. TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş ve Kocaeli milletvekili adaylarının katılımıyla Darıca Çınaraltı Semt Evi'nin açılışı gerçekleşti.

TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş ve #Kocaeli MV adaylarımızın katılımıyla Darıca Çınaraltı Semt Evini açtık.



Ülkemizi bir emek cehennemi olmaktan çıkarıp emeğin baş tacı edildiği, emekçilerin yönettiği bir ülkeye dönüştüreceğiz!#OylarTKPye #TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/WBIeylmgtc — TKP (@tkpninsesi) April 16, 2023

Osmaniye'de seçim irtibat bürosu

TKP'nin bugün üçüncü açılışı Osmaniye kentinde yapıldı. Kentte TKP Parti Meclisi üyesi Övünç Ballı'nın katılımıyla kentte seçim irtibat bürosu açıldı.

Deprem sürecinde dayanışmayı büyütüp semt evi açtığımız #Osmaniye'de bugün seçim irtibat büromuzu açtık.



TKP Parti Meclisi üyemiz Övünç Ballı'nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz açılışa gelen herkesin ayağına sağlık!



Osmaniye'de daha yapacak çok işimiz var!#OylarTKPye pic.twitter.com/SquGk8fHWS — TKP (@tkpninsesi) April 16, 2023

Ankara'da İncesu Semt Evi

Açılışlardan dördüncüsü Ankara'da gerçekleşti. TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan ve TKP'nin milletvekili adaylarının katılımıyla İncesu Semt Evi açıldı.

TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan ve MV adaylarımızın katılımıyla #Ankara İncesu'da heyecanla semt evimizi açtık.



Kötünün iyisine mahkûm değiliz, en iyisini hak ediyor ve istiyoruz.#OylarTKPye #TKPGelirHerŞeyDeğişir #1oyErdoğanGitsinDiye1oyTKPye pic.twitter.com/fMaJYAkklP — TKP (@tkpninsesi) April 16, 2023

Adana'da Yavuzlar Semt Evi

Adana'da Yavuzlar Mahallesi'nde de TKP MK üyesi Savaş Sarı ve TKP milletvekili adaylarının katılımıyla semt evi açılışı yapıldı.

Bu hafta sonu ülkenin dört bir yanında 9 yeni semt evi açıyoruz.



Bunlardan biri de #Adana Yavuzlar Mahallesi'nde.



TKP MK üyesi Savaş Sarı ve MV adaylarımızın katılımıyla semt evimizi açtık.



Aramıza yeni katılan yol arkadaşlarımız hoş geldi! pic.twitter.com/Xtm8v84VjL — TKP (@tkpninsesi) April 16, 2023

Kocaeli'de Değirmendere Semt Evi

Kocaeli'de bugünkü ikinci semt evi açılışı ise Değirmendere Mahallesi'nde yapıldı. Değirmendere Semt Evi'nin açılışına TKP MK üyesi Alpaslan Savaş ve TKP milletvekili adayları da katıldı.

Bugün Kocaeli'deki ikinci semt evi açılışımızı TKP MK üyesi Alpaslan Savaş ve MV adaylarımızın katılımıyla Değirmendere Mahallesi'nde yaptık.



Matematik hesaplarla değil; değer görecek emeğimiz, aydınlık geleceğimiz, eşit yarınlarımız için oy vereceğiz!#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/DoDTSuAwj2 — TKP (@tkpninsesi) April 16, 2023

İzmir'de ikinci semt evinin açılışı Çamdibi'nde

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP milletvekili adaylarının İzmir'de bugünkü 2. semt evi açılışı Çamdibi'nde yapıldı.

Okuyan burada yaptığı konuşmada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasına tepki gösterdi. Akar'ın "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına "Onun da zamanı gelecek" diye yanıt verdiğini hatırlatan Okuyan "Bir savunma bakanı bunu söylüyorsa Türkiye'yi savaşa sokacak demektir. Niye bizim gençlerimiz, yoksul ailelerin gençleri ölecek? Kim için? NATO için! Ya da bu ülkede insanlarımızı birbirine kırdıracaklar. Başka bir açıklaması var mı?" dedi.

Okuyan "Bu iş bir bütün... Tarikatlarla, büyük sermaye ile, emperyalizm ile uğraşmadan ayağa kalkamayız. Peki bunlar çok mu güçlü? Hayır değiller. ABD emperyalizmi işgale kalkıştığı neredeyse her ülkede yenildi. Ayrıca biz korkacak mıyız? Cumhuriyetimizin 100. yılı... 100 yıl önce burası işgal altındayken daha iyi koşullarda mıydık?" diye konuştu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve MV adaylarımızın katılımıyla #İzmir'de bugünkü 2. semt evi açılışımızı mahallelinin yoğun ilgisiyle Çamdibi'nde yaptık.



Örgütlü iyiliği, eşitliği ve vicdanı temsil edenler güçlenecek, bu ülkeyi emekçiler yönetecek!#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/tboBhRdGZM — TKP (@tkpninsesi) April 16, 2023

Diyarbakır'da il binası açılışı

TKP bugün Diyarbakır'da yeni il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün Diyarbakır'da yeni il binamıza taşındık. Açılışımıza gelen tüm dostlarımızın ayağına sağlık! Umudu birlikte büyüteceğiz!" denildi.

İzmir'de Urla Yelaltı Semt Evi açılışı

İzmir'de açılan semt evlerinden biri de Urla Yelaltı Semt Evi oldu. Açılışa TKP Genel Sekreteri Okuyan ve TKP milletvekili adayları da katıldı.