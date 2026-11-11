TKP Almanya Konferansı gerçekleştirildi

Türkiye Komünist Partisi Almanya Örgütü, 7-8 Kasım tarihlerinde “Avrupa Sarsılırken TKP’nin Görevleri” başlığıyla konferansını gerçekleştirdi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın katılımıyla düzenlenen iki günlük konferansta, Almanya’daki siyasal gelişmeler, komünist mücadelenin öncelikleri ve önümüzdeki dönemin örgütsel hedefleri ele alındı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Almanya Örgütü, 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlediği konferansta geride bıraktığı dönemin çalışmalarını değerlendirdi ve önümüzdeki dönemin siyasal ve örgütsel hedeflerini tartıştı.

“Avrupa Sarsılırken TKP’nin Görevleri” başlığıyla gerçekleştirilen konferansta, dünyada, Türkiye’de ve Almanya’da değişen siyasal dengelerin komünistlere yüklediği sorumluluklar ele alındı. TKP'nin Almanya'daki mücadelesini nasıl güçlendireceği, hangi toplumsal kesimlere ve hangi siyasal araçlarla yöneleceği konferansın temel gündemlerini oluşturdu.

Türkiye ve Almanya’daki siyasal gelişmeler ele alındı

Konferansın ilk gününde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye'deki siyasal gelişmeleri ve TKP'nin siyasi müdahalesini ele aldı.

Konferansta ayrıca Almanya’daki siyasi ve ekonomik durum detaylıca değerlendirildi. Alman ekonomisinin içinde bulunduğu durum, silahlanma politikaları ve savaş sanayisine verilen desteğin nedenleri ve sonuçları tartışıldı. Almanya'nın iç ve dış politikadaki yönelimi, Türkiye ile ilişkileri ve bu gelişmelerin komünist mücadele açısından taşıdığı anlam değerlendirilerek örgütlenme çalışmalarının öncelikleri ele alındı.

Yeni dönemin hedefleri belirlendi

Konferansta TKP Almanya Örgütü'nün Almanya’daki siyasi ve toplumsal dinamiklere müdahalesi açısından iddiasını büyüten somut karar önerileri de gündeme alındı.

Konferans, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın kapanış konuşması ve partiye yeni katılanların parti rozetlerinin takıldığı törenle sona erdi.

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