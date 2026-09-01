TKP’den 1 Eylül açıklaması: ‘Gerçek bir barış için bu düzen yıkılmalı’

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla “Dünya büyük bir savaşa doğru yol alırken… Gerçek bir barış için bu düzen yıkılmalı” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Ukrayna, İran, Filistin, Lübnan, Yemen ve Sudan’daki savaşlara dikkat çekilen açıklamada, ABD ve Batılı emperyalist güçlerin hegemonya mücadelesinin farklı coğrafyalardaki savaşları giderek daha kapsamlı bir çatışmanın “provası” haline getirdiği belirtildi.

TKP, NATO öncülüğünde Ukrayna savaşı üzerinden Türkiye’yi de içine alabilecek bir Avrupa-Rusya çatışmasının gündemde tutulduğunu belirterek, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin olası bir savaş için hazırlık yaptığına dikkat çekti.

Açıklamada ABD’nin dünyanın farklı bölgelerindeki müdahalelerine de işaret edilerek Venezuela’ya yönelik 3 Ocak saldırısının ardından İran’la altı aydır devam eden savaşın geldiği, sosyalist Küba’nın ise yarım asrı aşan abluka altında tutulduğu ifade edildi. Meksika ve Grönland’ın da Donald Trump yönetiminin saldırgan söylemlerinin hedefleri arasında bulunduğu belirtildi.

Asya-Pasifik’te Çin’i çevrelemeye dönük askeri ve siyasi adımların sürdüğüne dikkat çeken TKP, Filistin ve Lübnan’da da İsrail saldırılarının yeniden yoğunlaştığını kaydetti.

‘Türkiye giderek daha fazla noktada sıcak çatışmanın içine çekiliyor’

Açıklamanın Türkiye’ye ilişkin bölümünde AKP iktidarının yaptığı son anlaşmaların ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini zedelediği, Türkiye’yi İran, Ukrayna ve Yemen’de devam eden savaşların tarafı haline getirdiği vurgulandı.

TKP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

İran’a dönük ABD ve İsrail saldırganlığının doğrudan parçası olamayan AKP iktidarı, şimdi barış masallarıyla süslenen Yeni Osmanlıcı ‘çözüm süreci’ üzerinden halkı bu savaşa ikna etmeye çalışıyor. Sermayenin dizginlenemeyen açlığı, yayılmacı emperyal hevesler, AKP iktidarının dinci mezhepçi gericiliği, ABD emperyalizminin bölgeye dönük saldırganlığı ile birleşmiş, ortalığı sağlı sollu İran’a sefer naraları sarmış durumda.

AKP iktidarının İstanbul Boğazı’nda İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği askeri koalisyon için yeni bir komutanlığı devreye almaya hazırlandığı, Baltıklar’daki NATO misyonuna katıldığı ve Ukrayna’nın kritik askeri ihtiyaçlarının tedarikçilerinden biri haline geldiği belirtildi.

TKP, Suudi Arabistan ve Pakistan’la yapılan Mekke Anlaşması’nın da Türkiye’yi Yemen’e yönelik olası bir savaşın parçası haline getirebileceğini belirterek, “Ülkemiz giderek daha fazla noktada sıcak bir çatışmanın içine çekiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘Savaşları durdurmanın tek yolu, sömürüye son vermekten geçiyor’

Açıklamada, dünyanın, bölgenin ve Türkiye’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü “kanlı bir hesaplaşmanın ön gününde” karşıladığı ifade edildi.

Savaşların durdurulmasının yolunun emekçilerin ve yoksul halkların mücadelesinden geçtiğini vurgulayan TKP, “Bu savaşları durdurmanın, insanlığın geleceğinin nükleer silah çılgınlığıyla ateşe atılmasının önüne geçmenin tek yolu, sömürüye son vermekten geçiyor” çağrısında bulundu.

TKP, gerçek bir barışın önünü açmak için Türkiye’deki tüm yabancı üslerin kapatılması, NATO’dan derhal çıkılması, Mekke Anlaşması’nın iptal edilmesi ve “Yeni Osmanlıcı yayılmacı hayallere” son verilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklama şu sözlerle sona erdi:

1 Eylül’ün gerçekten bir barış günü olması için savaş ve yıkım üreten bu düzene karşı mücadeleye!

Dünya büyük bir savaşa doğru yol alırken…

Gerçek bir barış için bu düzen yıkılmalı



Ukrayna, İran, Filistin, Lübnan, Yemen ve Sudan…



ABD ve batılı emperyalist güçlerin kendi hegemonyalarını koruma ve yeniden tesis etme kaygısı ile farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği siyasi… — TKP (@tkpninsesi) September 1, 2026

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