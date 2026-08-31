Berlin’de UZ Barış Günleri: Savaşa ve militarizme karşı üç gün

Alman Komünist Partisi’nin (DKP) düzenlediği UZ Barış Günleri, 28-30 Ağustos tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirildi. Almanya’nın hızlanan silahlanma politikalarının, büyüyen savaş bütçesinin ve yeniden gündeme gelen zorunlu askerlik tartışmalarının öne çıktığı etkinlikte TKP Almanya da standıyla yer aldı. Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ise Alman Sosyalist İşçi Gençliğinin (SDAJ) davetlisi olarak uluslararası gençlik buluşmasına katıldı.

Alman Komünist Partisi’nin (DKP) haftalık yayın organı Unsere Zeit (Bizim Zamanımız) tarafından düzenlenen UZ Barış Günleri, 28-30 Ağustos tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirildi.

Franz-Mehring-Platz 1’de üç gün boyunca süren etkinlikte Almanya’nın hızlanan silahlanması, savaş bütçesindeki artış, zorunlu askerlik tartışmaları, NATO ve emperyalizm, Filistin ve Küba ile dayanışma, sendikal mücadele ve sosyal haklara yönelik saldırılar öne çıktı.

Programda “Üçüncü Dünya Savaşı’nı engellemek”, “Alman emperyalizmi: ABD’nin vasalı mı, rakibi mi?”, “Zorunlu askerliğe karşı direniş”, “Günümüzde antiemperyalizm ve yeni sömürgeciliğe karşı mücadele” ve “BRICS ve ‘çok kutuplu dünya düzeni’” gibi başlıklarda tartışmalar düzenlendi. Silah sanayisinde çalışma, sendikaların savaşa karşı mücadelesi ve kamusal hizmetlere ayrılan kaynakların militarizasyonu harcanması da etkinliğin gündemindeydi.

Filistin dayanışmasına yönelik baskılar ve Küba’yla dayanışma da programın uluslararası başlıkları arasında yer aldı.

Sosyal harcamalarda kesintilerin gündemde olduğu, buna karşılık savaş bütçesinin büyütüldüğü Almanya’da gençliğin militarist politikaların doğrudan hedeflerinden biri haline gelmesi de Barış Günleri’nin öne çıkan tartışma başlıklarından oldu. SDAJ’ın programında zorunlu askerliğe karşı mücadeleden Bundeswehr’in okullardaki varlığına kadar gençliğin militarizasyona karşı mücadelesine ilişkin çeşitli etkinlikler düzenlendi.

TKP Almanya da Barış Günleri’ndeydi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Almanya örgütü de üç gün boyunca açtığı standıyla UZ Barış Günleri’nde yer aldı.

Standı ziyaret edenlerle Türkiye ve Almanya’daki siyasi gelişmeler üzerine sohbetler gerçekleştirilirken, TKP’nin yayınları ve Almanya’daki faaliyetleri de katılımcılarla buluşturuldu.

Almanca çevirisi geçtiğimiz günlerde Yazılama Yayınevi tarafından okuyucuya buluşturulan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın Devrim kitabı da standda yer aldı.

Almanya’da sosyal haklara yönelik saldırılar artarken savaş bütçesinin büyütülmesine ve ülkenin hızla silahlandırılmasına karşı TKP Almanya, emperyalizme karşı enternasyonalist dayanışma ve sosyalizm çağrısını öne çıkardı.

Komünist gençlik örgütleri ile söyleşi

Barış Günleri’nin uluslararası gençlik programında Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de yer aldı.

TKG, SDAJ’ın davetlisi olarak 29 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen uluslararası soru-cevap etkinliğine katıldı. SDAJ, Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) ve TKG’nin birlikte katıldığı söyleşide farklı ülkelerde gençliğin karşı karşıya olduğu sorunlar, emperyalist savaş politikaları, NATO ve Avrupa’daki militarizasyon tartışıldı.

TKG adına yapılan konuşmada Türkiye’de NATO’ya ve militarizme karşı yürütülen mücadele aktarılırken, NATO’nun Ankara’daki son zirvesi öncesinde alınan yasak kararlarına ve NATO karşıtı mücadeleye yönelik baskılara değinildi.

Avrupa’daki savaş hazırlıklarının yalnızca askeri harcamaların artırılmasından ibaret olmadığı, gençliğin ideolojik ve fiili olarak savaş politikalarına hazırlanmasının da bu sürecin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Rusya Büyükelçisi’nin konuşması başka bir binaya taşındı

UZ Barış Günleri, DDR döneminde SED’in merkez yayın organı Neues Deutschland’ın gazete ve matbaa binası olarak kullanılan Franz-Mehring-Platz 1’de ve binanın avlusunda gerçekleştirildi.

Ancak Rusya’nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev’in “Tarih çarpıtmasına ve Rus düşmanlığına karşı” başlığıyla yapacağı konuşmaya FMP1’de izin verilmedi ve etkinlik başka bir binaya taşınmak zorunda kaldı. Etkinliğin resmi programında da değişikliğin “FMP1’in müdahalesi nedeniyle” yapıldığı belirtildi.

DKP Genel Başkan Yardımcısı ve UZ editörü Björn Blach da devlet makamlarından bir baskı gelmediğini, ancak FMP1 yönetiminin Büyükelçi’nin katılacağı etkinliğin binanın statüsüne uygun olmadığını bildirdiğini açıkladı.

Etkinlik öncesinde ayrıca bazı grupların Filistin’le dayanışma konusundaki tutumları nedeniyle alanda stant açmasına izin verilmediği ileri sürüldü. Öte yandan Filistin dayanışması ve bu dayanışmaya yönelik baskılar, Barış Günleri programında çeşitli etkinliklerle yer aldı.

Savaşa karşı sosyalizm

Üç gün boyunca farklı ülkelerden komünistlerin, sendikacıların, gençlik örgütlerinin ve savaş karşıtı güçlerin buluştuğu UZ Barış Günleri, Almanya’nın yeniden silahlanma hamlesinin hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Etkinliğin ana sahnesinde düzenlenen “Barış Manifestasyonu”nda uluslararası konuklar selamlanırken, programda antiemperyalist dayanışma konserleri ve Küba’yla dayanışma etkinlikleri de yer aldı.

Sosyal harcamaların hedefe konulduğu, askeri harcamaların ise hızla artırıldığı Almanya’da zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden açılması ve gençliğin Bundeswehr’in hedef kitlesi haline getirilmesi önümüzdeki dönemin önemli mücadele başlıkları arasında.

TKP Almanya ve TKG de Berlin’deki üç günlük buluşmada emperyalist savaş politikalarına, NATO’ya ve militarizme karşı enternasyonalist mücadele ve sosyalizm çağrısını yükseltti.

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