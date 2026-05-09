TKP Almanya Berlin’de faşizme karşı zaferi andı: ‘İnsanlığın tek çıkış yolu sosyalizm’

Nazizmin yenilgisinin ve Avrupa’nın faşizmden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde TKP Almanya Örgütü tarafından Berlin’de bir dizi etkinlik düzenlendi.

Günün ilk bölümünde TKP Almanya Örgütü üyeleri, Sovyet Kurtarıcı Asker Anıtı’nı ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı. Faşizme karşı mücadelede yaşamını yitirenler anılırken, Almanya Örgütü’nün konuya ilişkin basın açıklaması da okundu.

Akşam saatlerinde ise “Zaferin İzinde: İnsanlığın Tek Çıkış Yolu Sosyalizm” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Pek çok TKP üyesi ve dostunun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yapılan konuşmalarda, Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün ardından dünyanın içine sürüklendiği tablo ele alındı. Emperyalist savaşların, yoksulluğun, gericiliğin ve sömürünün derinleştiğine dikkat çeken konuşmacılar, kapitalizmin insanlığa karanlıktan başka bir gelecek sunamadığını vurguladı. İnsanlığın önündeki tek gerçek seçeneğin sosyalizm olduğu ifade edildi.

Konuşmalarda ayrıca José Martí Küba Dostluk Derneği’nin yürüttüğü “Küba’ya Güneş Topluyoruz” kampanyasına da değinildi. ABD ambargosu altında ağır koşullarla mücadele eden Küba halkıyla dayanışmanın önemine dikkat çekilirken, kampanyaya destek ve bağış çağrısı yapıldı.

Etkinlik alanında Yazılama Yayınları’nın kitaplarının yer aldığı bir stand da kuruldu. Katılımcılar sosyalizm, tarih ve siyaset başlıklarında yayımlanan kitaplara ilgi gösterdi.

Etkinliğin kültür-sanat bölümünde ise dostumuz Umut Özensoy sahne aldı. Gitarı ve seslendirdiği şarkılarla etkinliğe katılan Özensoy, geceye dayanışma ve mücadele ruhunu taşıyan bir dinleti sundu.

Faşizmin yenilgisinin yıldönümünde gerçekleştirilen etkinlik, sosyalizm mücadelesinin güncelliğinin ve örgütlü dayanışmanın öneminin altının çizilmesiyle, sloganlarla sona erdi.

