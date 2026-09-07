Kemal Okuyan: Çaresiz insanlar ırkçı AfD’nin peşine takılıyorsa nedeni iyi anlaşılmalı

Bir süredir yükselişe geçen sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde oyların yüzde 43,8'ini alarak sandıktan birinci çıktı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AfD'nin yükselişini, diğer partilerin Alman halkını düşük ücretler ve güvencesizliğe mahkum eden politikaları savunmasına, savaş çığırtkanlığı yapmasına ve gerçek bir sol seçeneğin henüz belirginleşmemesine bağladı.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

'Bu yükselişi neye borçluyuz sorusuna yanıt verilmeli'

Okuyan, AfD'nin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde elde ettiği başarıya dair sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulundu.

AfD'nin yükselişinden kaygı duyulduğunu belirten Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Evet, kaygı duyulmalı. Ama önce bu yükselişi neye borçluyuz sorusuna yanıt verilmeli ki çare üretilsin" ifadelerini kullandı.

Okuyan, "AfD yükseliyor çünkü yeşillerden sosyal demokratlara, muhafazakarlardan liberallere tüm partiler Alman halkını düşük ücretler ve güvencesizliğe mahkum eden politikaları savunuyor, bir de üstüne savaş çığırtkanlığı yapıyor" dedi.

"Çaresiz ve bilinçsiz yoksul insanlar ırkçı AfD’nin peşine takılıyorsa bunun nedeni iyi anlaşılmalı" diyen Okuyan, açıklamasını şöyle noktaladı:

"AfD, militarizm ve işçi düşmanlığı açısından kontrolden çıkan Alman emperyalizminin bağrında gerçek bir sol seçenek henüz belirginleşmediği için yükseliyor. Yalanla, demagojiyle…"

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.