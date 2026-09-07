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Kemal Okuyan: Çaresiz insanlar ırkçı AfD’nin peşine takılıyorsa nedeni iyi anlaşılmalı

Almanya'da AfD'nin seçim başarısını değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Bu yükselişi neye borçluyuz sorusuna yanıt verilmeli" dedi. Okuyan, yeşillerden muhafazakarlara kadar tüm partilerin halkı yoksulluğa mahkum ettiğini belirterek, AfD'nin bu siyasi boşlukta yalan ve demagojiyle yükseldiğinin altını çizdi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 07.09.2026 , 14:28 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 , 14:47

Bir süredir yükselişe geçen sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde oyların yüzde 43,8'ini alarak sandıktan birinci çıktı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AfD'nin yükselişini, diğer partilerin Alman halkını düşük ücretler ve güvencesizliğe mahkum eden politikaları savunmasına, savaş çığırtkanlığı yapmasına ve gerçek bir sol seçeneğin henüz belirginleşmemesine bağladı.

'Bu yükselişi neye borçluyuz sorusuna yanıt verilmeli'

Okuyan, AfD'nin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde elde ettiği başarıya dair sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulundu.

AfD'nin yükselişinden kaygı duyulduğunu belirten Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Evet, kaygı duyulmalı. Ama önce bu yükselişi neye borçluyuz sorusuna yanıt verilmeli ki çare üretilsin" ifadelerini kullandı.

Okuyan, "AfD yükseliyor çünkü yeşillerden sosyal demokratlara, muhafazakarlardan liberallere tüm partiler Alman halkını düşük ücretler ve güvencesizliğe mahkum eden politikaları savunuyor, bir de üstüne savaş çığırtkanlığı yapıyor" dedi.

"Çaresiz ve bilinçsiz yoksul insanlar ırkçı AfD’nin peşine takılıyorsa bunun nedeni iyi anlaşılmalı" diyen Okuyan, açıklamasını şöyle noktaladı:

"AfD, militarizm ve işçi düşmanlığı açısından kontrolden çıkan Alman emperyalizminin bağrında gerçek bir sol seçenek henüz belirginleşmediği için yükseliyor. Yalanla, demagojiyle…"

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