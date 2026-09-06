Almanya’da kritik seçim: AfD Saksonya-Anhalt’ta iktidara hiç olmadığı kadar yakın

Almanya’nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yaklaşık 2,1 milyon nüfusu ilgilendiren eyalet seçimleri bugün yapılıyor.

Seçime ilişkin son kamuoyu araştırmaları, popülist sağ parti Almanya için Alternatif’in (AfD) açık ara önde olduğunu gösteriyor. ZDF için yapılan son araştırmada AfD yüzde 41, Başbakan Friedrich Merz’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 23 seviyesinde ölçüldü. ARD’nin son araştırmasında ise fark daha da büyüdü: AfD yüzde 42’ye ulaşırken CDU yüzde 22’de kaldı.

AfD böylece 2021 eyalet seçiminde aldığı yüzde 20,8’lik oyun yaklaşık iki katına ulaşmış durumda. CDU ise beş yıl önceki yüzde 37,1’lik desteğinin yaklaşık 15 puanını kaybetme durumuyla karşı karşıya.

Son anketlere göre Sol Parti yüzde 11-11,5, SPD yüzde 8-8,5, Yeşiller yüzde 6 civarında. BSW yüzde 4, FDP ise yüzde 3 seviyesinde ve yüzde 5’lik seçim barajının altında görünüyor.

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AfD tek başına hükümet kurabilir mi?

Anketler AfD’nin oyların yarısından azını alacağını gösterse de partinin parlamentoda mutlak çoğunluğa ulaşması tümüyle ihtimal dışı değil.

Bunun nedeni Almanya’daki yüzde 5 barajı. FDP ve BSW gibi partilerin baraj altında kalması durumunda parlamentoda temsil edilmeyen oyların oranı yükselecek ve AfD’nin sandalye payı oy oranının üzerine çıkabilecek. Bu nedenle seçim gecesinin önemli başlıklarından biri küçük partilerin barajı geçip geçmeyeceği olacak.

AfD’nin başbakan adayı Ulrich Siegmund ise ancak partisinin tek başına çoğunluğu elde etmesi halinde eyalet başbakanlığına aday olacağını açıkladı. Diğer partilerle koalisyon arayışına girmeyeceğini söyleyen Siegmund, AfD’nin programını mevcut partilerden herhangi biriyle birlikte uygulamasının mümkün olmadığını savunuyor.

AfD’nin Saksonya-Anhalt teşkilatı, eyaletin iç istihbarat kurumu tarafından “kesinleşmiş sağcı aşırılıkçı” olarak sınıflandırılıyor.

CDU'nun önündeki denklem: AfD'yi dışarıda tutmak için Sol'a ihtiyaç duyabilir

AfD’nin tek başına çoğunluğa ulaşamaması durumunda ise seçim başka bir siyasi krizin kapısını açabilir.

CDU, AfD ile herhangi bir koalisyonu reddediyor. Ancak mevcut anketlere göre AfD’siz bir çoğunluğun kurulması için CDU’nun SPD ve Yeşillerin yanı sıra Sol Parti’nin de desteğine ihtiyaç duyması muhtemel.

Buradaki düğüm, CDU yönetiminin Sol Parti ile de resmi işbirliğini reddetmesi.

Merz geçen hafta hem AfD hem de Sol Parti ile bir hükümet ortaklığı ya da ortak hükümet programını dışladı. Bununla birlikte CDU’nun kuracağı bir azınlık hükümetinin parlamentodaki farklı oylamalarda Sol Parti’nin desteğini almasına tamamen kapıyı kapatmadı.

Bu nedenle seçim sonucu, Almanya’da yerleşik partilerin AfD ile işbirliğini reddeden ve “Brandmauer” yani “güvenlik duvarı” olarak adlandırılan siyasetin şimdiye kadarki en ciddi sınavlarından biri olabilir.

Merz için de ağır bir sınav

Saksonya-Anhalt seçimi yalnızca eyalet siyasetini ilgilendirmiyor.

CDU’nun yüzde 22-23 bandında kalması halinde parti, 2021’e göre yaklaşık 15 puan kaybetmiş olacak. Böyle bir sonuç Başbakan Friedrich Merz’in AfD’nin yükselişini engelleme stratejisi üzerindeki baskıyı artıracak.

AfD ise Saksonya-Anhalt’taki olası zaferi ülke çapında iktidar hedefinin bir basamağı olarak sunuyor. Parti hâlihazırda Federal Meclis’te en büyük muhalefet gücü konumunda.

Siegmund’un eyalet hükümetinin başına geçmesi halinde bu, AfD’nin Almanya’nın 16 eyaletinden birinde ilk kez hükümeti yönetmesi anlamına gelecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 18.00’de sona erecek. İlk sandık çıkış tahminlerinin sandıkların kapanmasının hemen ardından açıklanması bekleniyor.

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