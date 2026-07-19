AfD etkinliğinde tarihsel ironi: Sosyalist Almanya'nın marşı söylendi

Almanya’nın aşırı sağcı partisi Almanya için Alternatif’in (AfD) düzenlediği seçim etkinliğinde, sosyalist Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin milli marşının söylenmesi dikkat çekti.

Sachsen-Anhalt eyaletindeki Dessau-Roßlau kentinde düzenlenen etkinliğin sonunda AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla, programı Alman milli marşıyla kapatmak istediklerini söyledi.

Ancak mikrofonu alan kabare sanatçısı Uwe Steimle, bugünkü Federal Almanya’nın milli marşı yerine, 1949’da kurulan Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin milli marşı “Auferstanden aus Ruinen”i, Türkçesiyle “Harabelerden Doğarak”ı söylemeye başladı.

Yani sosyalizme, göçmenlere ve Almanya’daki sol hareketlere yönelik düşmanlığıyla bilinen AfD’nin etkinliğinde, sosyalist Almanya’nın en güçlü sembollerinden biri yankılandı.

İlk anda şaşırdığı görülen Chrupalla, kısa süre sonra AfD’nin Sachsen-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund ve salondaki yüzlerce kişiyle birlikte marşa eşlik etti.

Alman Demokratik Cumhuriyeti marşının ardından bugünkü Almanya’nın milli marşı da söylendi.

AfD lideri Chrupalla, olayın tepki çekmesinin ardından marşa eşlik etmelerini savundu.

Chrupalla, marşta yer alan “Deutschland, einig Vaterland”, yani “Almanya, birleşmiş vatan” dizesine işaret ederek eserin Alman halkının birlik arzusunu temsil ettiğini öne sürdü.

AfD lideri, marşın söylenmesinin sonradan “yapay biçimde skandallaştırıldığını” savundu.

Söz konusu marş, 1949’dan 1990’a kadar varlığını sürdüren sosyalist Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin resmi milli marşıydı.

Marşın sözleri komünist şair Johannes R. Becher tarafından yazılmış, bestesi ise Nazi Almanyası’ndan sürgüne gitmek zorunda kalan komünist besteci Hanns Eisler tarafından yapılmıştı.

AfD’nin sosyalist Almanya’nın marşını sahiplenmesi ilk bakışta çarpıcı bir çelişki gibi görünse de parti, özellikle eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin sınırları içindeki doğu eyaletlerinde güçlü bir seçmen tabanına sahip.

Parti, sosyalist sistemin siyasal ve ekonomik mirasını reddederken sosyalist Almanya'nın yıkılmasının ardından yaşanan işsizlik, sanayisizleşme, nüfus kaybı ve toplumsal güvensizlik gibi sorunları kendi milliyetçi söylemi içinde kullanıyor.

AfD yöneticileri bir yandan Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni “diktatörlük” olarak nitelendirirken, diğer yandan sosyalist Almanya’ya ilişkin nostaljiyi, Batı Almanya’ya ve Berlin’deki siyasi düzene yönelik tepkiyi büyütmek için araçsallaştırıyor.

Bu nedenle AfD etkinliğinde Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin marşının söylenmesi, partinin sosyalist geçmişe yakınlaşmasından çok, onun tarihsel sembollerini milliyetçi bir çerçevede yeniden kullanma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin marşını söylemeye başlayan Uwe Steimle hakkında etkinlikte kullandığı başka ifadeler nedeniyle savcılık incelemesi de başlatıldı.

Steimle’nin konuşmasında Başbakan Friedrich Merz’i hedef alırken, Adolf Hitler’e yönelik 20 Temmuz 1944 tarihli suikast girişiminin önde gelen isimlerinden Claus von Stauffenberg’e gönderme yaptığı belirtildi.

Savcılık, Steimle’nin sözlerinin suç işlemeye yönelik tehdit yoluyla kamu barışını bozma kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştırıyor.

Sachsen-Anhalt’ta eyalet seçimleri 6 Eylül’de yapılacak. Kamuoyu araştırmalarında AfD’nin eyalette iktidardaki Hıristiyan Demokrat Birlik’in önünde olduğu belirtiliyor.

AfD’nin Sachsen-Anhalt teşkilatı, eyaletin Anayasayı Koruma Dairesi tarafından “kesinleşmiş aşırı sağcı yapılanma” olarak sınıflandırılıyor.

Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin milli marşı:

Yıkıntıların içinden yeniden doğmuş,

geleceğe yüzümüzü dönmüşken,

bırak sana iyilikle hizmet edelim,

Almanya, birleşmiş vatan.

Eski acıları yenmemiz gerek,

ve onları birlikte yeneceğiz,

çünkü sağlamamız gerekiyor,

Güneşin hiç olmadığı kadar güzel bir şekilde

Almanya’nın üzerine doğmasını.

Mutluluk ve barış nasip olsun

Almanya’ya, bizim vatanımıza.

Bütün dünya barışa özlem duyuyor,

halklara ellerinizi uzatın.

Kardeşçe birleştiğimizde,

halkın düşmanını alt ederiz.

Barışın ışığının parlamasına izin verin,

öyle ki bir daha hiçbir anne

oğlunun ardından ağlamasın.

Haydi toprağı sürelim, haydi inşa edelim,

daha önce hiç olmadığı kadar öğrenin ve üretin,

kendi gücümüze güvenerek

özgür bir kuşak yükselsin.

Alman gençliği, halkımızın

en yüce özlemleri sende birleşiyor,

Almanya’nın yeni yaşamı sen olacaksın.

Ve güneş hiç olmadığı kadar güzel

Almanya’nın üzerine doğacak.