Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimini AfD kazandı

Sandık çıkış anketlerine göre popülist sağcı AfD oyların yüzde 44,5’ini alarak birinci çıktı.

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre popülist sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların yüzde 44,5'ini alarak birinci çıktı.

1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu eyalette yerel saatle 18.00’de oy verme işlemi sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23,7 puan artırdı ve yüzde 44,5 ile birinci çıktı.

Sandık çıkış anketleri AfD'nin eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini kıl payı kaçırdığını, eyalet hükümeti kurabilmek için koalisyona ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Eyalette AfD'siz bir hükümet için ise diğer tüm partilerin koalisyona dahil olması gerekiyor.

Sandık çıkış anketlerine göre federal hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) 2021'de düzenlenen bir önceki seçime göre 18,6 puan kaybederek yüzde 18,5 ile ikinci parti oldu.

Sol Parti de son seçime göre oy oranında 1,5 puan kayıp yaşayarak yüzde 9,5 ile sandıktan üçüncü ve Yeşiller, yüzde 9 ile dördüncü parti çıktı.

Bir önceki seçime göre 0,4 puan oy kaybeden Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 8 ile beşinci parti oldu.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı da (BSW) sandık çıkış anketlerine göre yüzde 5 oy alarak meclise katılmaya hak kazandı. BSW'nin yüzde 5 barajını geçip geçemeyeceği henüz bilinmiyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) bir önceki seçime göre 4,4 puan kaybederek yüzde 2 oy aldı ve barajı geçemedi.

Kesin seçim sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.

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