TKG'den ODTÜ mezuniyet töreni açıklaması: 'Devrim'siz mezuniyet olmaz'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenini "farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği" gerekçesiyle iptal etmişti. Üniversite öğrencileri, emekçileri ve mezunları rektörlüğün kararına tepki göstererek mezuniyet töreninin Devrim'de yapılmasını talep ettiler.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından bugün yapılan açıklamada, ODTÜ Rektörlüğü'nün kararına gelen tepkilerin "iktidarın istediği gibi geleneklerden ve mücadeleden vazgeçilmeyeceğini gösterdiği" ifade edildi.

"ODTÜ milyonlarca insan için eşitlik, özgürlük, boyun eğmemek demek: Devrim demek" olduğu belirtilen ODTÜ TKG'nin açıklamasında, 6 Ağustos'ta Devrim Stadyumu'nda yapılacak törene çağrı yapıldı.

ODTÜ TKG'nin açıklaması şu şekilde:

"Mezuniyet töreni vesilesiyle Verşan Kök'e hayatının dersini verelim. 6 Ağustos'ta Devrim Stadyumu'nda tüm gücümüzle umudu yeşertelim. Bizi eşit ve özgür yarınları inşa etmek için göreve çağıran sınıfımızın sesine kulak verelim, sermaye düzenine karşı mücadeleyi büyütelim."