ODTÜ Rektörlüğü'nden 'mezuniyet' açıklaması: 'İç işleyişe saygı duymaya davet ediyoruz'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenini 'farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği' gerekçesiyle iptal etmişti. Söz konusu karar ise tepkiyle karşılan ve mezuniyetin Devrim Stadyumu’nda yapılması talep edilmişti.

Tepkilerin ardından mezuniyete dair açıklama yapan ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet töreni kararının arkasında durarak şu ifadelere yer verdi:

“Son dönemde üniversitemizin bütünlüğüne, işleyiş ve yaşam süreçlerimize adeta önceki ve şimdiki açıklamalarımızdaki kaygılarımızı doğrularcasına müdahalede bulunmaya çalışan siyasetçiler, belediye, kadın kolları, dernek, oda gibi kişi, kurum ve yapılanmaları üniversitemizin bağımsız iç işleyişine saygı duymaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz”