Rektörün mezuniyet töreni iptal kararına karşı ODTÜ tek vücut oldu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde atanmış Rektör Mustafa Verşan Kök iki hafta önce geleneksel olarak Devrim Stadyumunda yapılan mezuniyet töreninin bu yıl iptal edildiğini duyurmuştu.

Rektör Kök, açıklamasında "Stadyum’da düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşın ODTÜ öğrencileri sosyal medyadan yaptıkları çağrılar ve öğretim üyelerine yazdıkları mektuplarla törenin Devrim'de yapılmasını talep ettiler.

Son bir hafta içinde ODTÜ'nün tüm lisans bölümlerinin öğretim üyeleri öğrencilerin çağrısına destek açıklamaları yayınlamaya başladılar.

Birçok bölüm konuyla ilgili Akademik Kurul kararları alırken, bazı bölümlerde de öğretim üyeleri, üye öğretim üyelerinin büyük çoğunluğunu içeren destekçi listeleri yayınladılar.

Bu akşam itibariyle beş fakültenin otuz beş bölümünün tamamı, Mezuniyet töreninin Devrim'de yapılması yönünde çağrı açıklamaları yayınlamış oldu.

Rektör'ün ve danışmanlarının bağlı bulundukları Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği ve Psikoloji gibi bölümlerin, Rektörlük kararına ilk karşı çıkanlar arasında olması da dikkat çekti.

Rektörlüğün bu ortak tavır karşısında geri adım atıp atmayacağı bilinmiyor. Ancak öğrenciler geri adım atılmadığı takdirde 6 Ağustos'ta alternatif bir mezuniyet töreni düzenleyeceklerini açıkladı.