ODTÜ'de mezuniyet töreninin Devrim'de yapılmaması kararına tepki büyüyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenini 'farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği' gerekçesiyle iptal etmişti.

TKG ve TKP'li ODTÜ Emekçileri'nin karara ilişkin tepki göstererek açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, ODTÜ'nün ilerici değerlerinin sürdürülmesi için gerekenin yapılacağı ifade edilmişti.

Törenin iptali sonrası üniversitenin bölüm kurullarının yanı sıra ODTÜ Mezunları Derneği'nden de iptal kararının geri alınması için açıklamalar yapıldı.

Matematik: Öğrencilerimizin taleplerini haklı buluyoruz

ODTÜ Matematik Bölümü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Matematik Bölümü olarak, ODTÜ'nün geleneklerinden birisi olan Devrim Stadyumu'nda yapılan mezuniyet töreninin iptal edilmiş olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. ODTÜ'lü olmanın eşsiz parçalarından birisi olan, öğrencilerimiz ve aileleri için unutulmaz bir anı olan bu törenin, bölümlerce ayrı ayrı yapılması yerine, her sene olduğu gibi hep birlikte stadyumda yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu bağlamda, öğrencilerimizin ODTÜ Devrim Stadyumu'nda mezuniyet töreni taleplerini haklı buluyor ve destekliyoruz.

Okul yönetimini bu kararı gözden geçirmeye, ODTÜ'lü olmaktan gurur duymamızı sağlayan geleneklerimizi hep beraber yaşatmaya davet ediyoruz."

İktisat: Mezuniyet töreni üniversitemizin en güzide geleneklerinden biridir

ODTÜ İktisat Bölümü'nün açıklaması şu şekilde:

"ODTÜ İktisat Bölümü olarak öğrencilerimizin ve 2022 yılı mezunlarımızın mezuniyet töreninin ODTÜ geleneklerine uygun olarak Devrim Stadyumu'nda yapılması yönündeki çağrısını haklı buluyor ve destekliyoruz.

Her üniversitenin sahip olduğu geleneklerin yaşatılması aidiyet duygusunu pekiştirerek kurumu geleceğe güçlü bir biçimde taşır. Devrim Stadyumu'nda tüm Fakültelerin katılımıyla bir arada gerçekleştirilen mezuniyet töreni üniversitemizin en güzide geleneklerinden birisidir. Bu geleneği yaşatmak, öğrencilerimizin başarılarını aileleri ile birlikte kutlamak, onların gurur ve mutluluğuna ortak olmak adına mezuniyet töreninin bölümlerde ayrı ayrı yapılması yerine, her yıl olduğu gibi bu yıl da Devrim Stadyumu'nda tüm Fakültelerle birlikte yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Üniversite yönetimini bu yıl mezuniyet töreninin Devrim Stadyumu'nda yapılmaması kararını gözden geçirmeye ve öğrencilerimizin ve 2022 yılı mezunlarımızın haklı taleplerini dikkate almaya davet ediyoruz."

İşletme: Öğrencilerimizin iz bırakma isteğini destekliyoruz

ODTÜ İşletme Bölümü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Devrim Stadyumu’nda yapılan mezuniyet törenleri, ODTÜ’nün farklı bölümlerini ve birimlerini bir araya getiren ve mezuniyetten yıllar sonra bile gururla taşıdığımız “ODTÜ’lü olmak” kimliğini en yoğun şekilde hissettiğimiz benzersiz bir paylaşımdır. Ülkenin en iyi üniversitelerinden birini kazanmakla kalmayıp en az dört yıllık yoğun bir emek sonucu mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimizin, tüm bu emeklerinin karşılığı olan diplomalarını ODTÜ değerlerinin ve kültürünün en somut taşıyıcılarından biri olan Devrim Stadyumu’nda almak ve bu anlamlı mekanda kendilerinden öncekiler ve sonrakiler gibi iz bırakmak isteklerini destekliyoruz."

Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Mezuniyet töreni geleneksel hali ile yapılmalı

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün açıklamasında şunlara yer verildi:

"Bir üniversitenin en önemli yapıtaşı öğrencileridir; öğretim üyeleri ve yöneticilerin görevi ise onları evrensel bilgi ve değerlere sahip olarak yetiştirmektir. Üniversitemizden mezun olan gençlerimiz yarınlarımızı oluşturacaktır. Bu yarınlar, bugün onlara verdiğimiz kıymetle şekillenecek olan aidiyet, bağlılık, sorumluluk ve vefa duyguları ile belirlenecektir.

ODTÜ’yü tercih eden gençlerin ve ailelerinin hayallerinden biri, ODTÜ Stadyumunda yapılacak mezuniyet törenini yaşamaktır. Öğrencilerimizin hak ettikleri başarılarını, bu başarıda büyük payı olan aileleri ile birlikte kutlamalarının en önemli kısmı kurumsal bir diploma törenidir. Bu kurumsal tören onların elinden alınırsa oluşacak hayal kırıklığının telafisi olmayacaktır.

Üniversitemiz stadyumunda, tüm üniversite paydaşlarının birlikte kutlayacağı bir mezuniyet töreninin geleneksel hali ile yapılması için gereğini Üniversite Yönetiminden talep ediyoruz."

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: ODTÜ bileşenlerinin ortak hissiyatı dikkate alınmalı

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün açıklaması şöyle:

"Diploma töreni, öğrencilerimiz için olduğu kadar biz öğretim elemanları için de özel bir öneme sahiptir. Devrim Stadyumu'nda yapılması diploma törenine ayrı bir anlam ve özgünlük katmaktadır.

Bu yıl mezun olacak öğrencilerimiz pandeminin yarattığı olağanüstülük ve mağduriyetleri yoğun biçimde yaşamıştır. Onlar açısından diploma töreni ve bu törenin Devrim Stadyumu'nda yapılması ayrı bir önem taşımaktadır. Bu hassasiyet biz öğretim üyelerine de geçtiğimiz günlerde yoğun biçimde yansıtılmıştır.

Öğrencilerimizin gösterdiği hassasiyeti destekliyor, diploma töreninin ODTÜ bileşenlerinin ortak hissiyatı dikkate alınarak bu törenle özdeşleşmiş Devrim Stadyumu'nda yapılmasını talep ediyoruz."

ODTÜ Mezunları Derneği: Devrim hakkı yasaklanamaz

ODTÜ Mezunları Derneği "ODTÜ kültürü zayıflatılamaz, devrim hakkı yasaklanamaz" başlığıyla yayımladığı açıklamada, ODTÜ Rektörlüğü'nün yasaklama kararının kabul edilmeyeceği belirtildi. Açıklama şu şekilde:

"Ülkemizde pek çok üniversitede 2021-2022 eğitim öğretim yılı diploma törenleri bölüm başkanları, dekanlar ve rektörler tarafından müdahaleye uğratılmıştır. Mezun arkadaşlarımıza ait olan bu törenlerde konuşmalar engellenmiş, törenlerin formatının ya da öğrenci konuşmalarının değiştirilmesi dikte edilmiştir.

Müdahale altında diploma töreni gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’ne ODTÜ de eklenmeye çalışılmaktadır.

ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Diploma Törenleri’ni 'kendine has enerjisi ve doğası ile uzun yıllar boyunca hepimizin heyecanla beklediği, öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca yıllar süren yoğun emeklerinin karşılığını aldığı, ailelerinin ve ODTÜ’lülerin, öğrencilerimizin bu başarıları ile gururlandığı geleneksel ve çok kıymetli ortamlar” olarak tanımlamasına karşın, yıllardır süregelen ve ODTÜ’lülerin olduğu kadar ülkemiz için de kültürel bir gelenek haline gelen Devrim Stadyumu’ndaki diploma törenlerini yasaklamıştır.

Yasaklanan törenler, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan ODTÜ’nün yıllardır kendi içinde geliştirdiği en önemli kültürel değerlerden biridir. Yasaklanan, bu değerin devam ettirilme çabasıdır. Yasaklanan, ODTÜ’nün ve mezunlarının demokratik, çok kültürlü, çok sesli ve politik duruşudur. Yasaklanan, dünya ve ülke gündemine yönelik olarak gençlerin söz söyleme haklarıdır. Yasaklanan, dünyanın ve Türkiye’nin, ODTÜ’lü gençler tarafından iletilecek mesajları alma özgürlüğüdür.

Yıllardır Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirilen ODTÜ Diploma Törenleri’nin ve bu geleneğin ODTÜ Rektörlüğü tarafından engellenme çabası kabul edilemez.

ODTÜ Mezunları Konseyi olarak bizler, mezun olacak arkadaşlarımızın kendi diploma törenlerini, ODTÜ geleneğine uygun olarak Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirme taleplerini destekliyoruz.

ODTÜ Mezunları Konseyi olarak bizler, ODTÜ Rektörlüğü’nü Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirilmesi beklenen diploma törenlerinin yasaklanarak bölümlerde gerçekleştirilmesi yönünde almış olduğu haksız kararın gerekçelerini ortadan kaldıracak şekilde hareket etmeye, ODTÜ Diploma Töreni dahil üniversitedeki baskıcı tüm yasakları ortadan kaldırmaya davet ediyoruz. ODTÜ mezunu olarak yeni bir hayata adım atacak olan genç arkadaşlarımızı ODTÜ geleneklerine uygun olarak Devrim Stadyumu’nda karşılamak istiyoruz. Bu hakkın ellerinden alınmasını kabul etmiyoruz.

ODTÜ kültürü zayıflatılamaz, devrim hakkı yasaklanamaz."