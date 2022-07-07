ODTÜ Rektörlüğü'nün protesto korkusu: Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet töreni iptal edildi

ODTÜ Rektörlüğü, Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet töreninin "güvenlik" gerekçeleriyle iptal edildiğini açıkladı.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz çabaların, Stadyum’da düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz" denildi.

"Sevgili Öğrencilerimiz,

2021-2022 Akademik Yılı Diploma Töreni konusunda mensup ve öğrencilerimizden bir süredir çok sayıda soru ve mesaj almaktayız. Bu bağlamda, içinde bulunduğumuz aşamada, öğrencilerimiz, aileleri ve tüm mensuplarımıza konu hakkında yürütülen kapsamlı değerlendirmelere yönelik bilgi paylaşımında bulunmanın faydalı olacağı düşünülmüştür.

Yönetim olarak Diploma Töreni’nin hangi kapsamda ve ortamda düzenlenebileceği ile ilgili uzun süredir planlamalar ve çalışmalar yapmaktayız. Bu plan ve çalışmalar tören organizasyonunun kurgulanması ile ilgili olduğu gibi, Stadyum töreni olması durumunda sosyal ortamın ve güvenlikle ilgili düzenlemelerin planlanmasını da kapsamaktadır.

Bildiğiniz gibi, Üniversitemizde son dönemlerde farklı grupların gerçekleştirdikleri izinsiz toplantı ve eylemlerle farklı, yanlı ve yanlış bir gündem oluşturma veya Üniversitemizi çeşitli gruplaşmaların merkezi haline getirme çabası belirgin bir şekilde görülmektedir. Diploma Törenimizin planlanması sırasında, bu kapsamdaki olumsuz çabaların, Stadyum’da düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz. Dolayısıyla, bu olumsuz gelişmeler tören hazırlıkları sürecimizde bizleri oldukça zorlayan, farklı çözüm arayışlarına yönlendiren bir durum halini almıştır.

ODTÜ Diploma Törenleri, kendine has enerjisi ve doğası ile uzun yıllar boyunca hepimizin heyecanla ve coşkuyla beklediği, öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca yıllar süren yoğun emeklerinin karşılığını aldığı, ailelerinin ve ODTÜ’lülerin, öğrencilerimizin bu başarıları ile gururlandığı geleneksel ve çok kıymetli ortamlar olmuştur. Bildiğiniz gibi pandemi öncesi dönemde de tüm olumsuzluklara, tören ritüeline, amacına ve atmosferine uygun olmayan durumlar yaşanmasına rağmen Stadyum’da tören yapılmasına devam edilmiş; ancak, tören akışını ve düzenini bozan bazı gelişmeler nedeniyle diploma dağıtım sürecinin düzeninin bozulduğu, törenin geç saatlere kadar uzadığı, mezun yakınlarımızın takip etmekte zorlandığı bir ortamda diploma dağıtımı gerçekleşebilmiştir.

Her ne kadar içinde bulunduğumuz dönemde de planlanan uygulama, törenlerin Stadyum’da devam etmesi yönünde olduysa da bize ulaşan bilgiler sonucunda bunun özellikle güvenlik sebepleriyle mümkün olamayacağı noktasına gelinmiştir. Ek güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu hale getiren durumların kampüsümüzün herhangi bir yerinde

gerçekleşmesi hepimize büyük üzüntü yaşatırken, Diploma Törenimiz sırasında Stadyum’da böyle bir durumun oluşması ihtimalinin bile kabul edilemez olduğu açıktır.

Bu temelde, 2021-2022 Akademik Yılı Diploma Törenleri Fakültelerimizin organizasyonunda, Bölümlerimiz bünyesinde 02-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bununla birlikte, 2021-2022 Akademik Yılı'nda Üniversitemizden Doktora derecesi almaya hak kazanmış mezunlarımız ve derece ile mezun olan lisans öğrencilerimiz için Kültür ve Kongre Merkezi’nde Mezuniyet Törenleri düzenlenecektir"