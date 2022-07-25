ODTÜ Rektörü Devrim'de tören yaptırmamakta direniyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü bugün yaptığı açıklamada üniversite içinden ve dışından gelen çağrılara rağmen Devrim Stadyumunda yapılan geleneksel mezuniyet törenine izin vermeyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Cuma günü ODTÜ'nün otuz beş lisans bölümünün tümü, törenin Devrim Stadyumunda yapılması yönünde açıklamalar yapmıştı.

Rektörlüğün tavrını soL'a değerlendiren ODTÜ öğrencileri ve emekçileri ise gerekçelerin temelsizliğine dikkat çekerek, AKP ve MHP yanlısı yönetimin üniversitenin ilerici kültürünü yıllardır yok etmeye çalıştığını ancak halen büyük dirençle karşılaştığını vurguladılar.

Bugün yapılan Rektörlük açıklamasında, mezuniyet töreni sırasında "yasa dışı örgüt flamaları açılması gibi olaylar" yaşanacağı bilgisinin alındığı iddia edildi. Açıklamada, 2022 ODTÜ Bahar Şenliği sırasında gerçekleşen geleneksel Devrim Yürüyüşü sonrası 16 kişinin "yasa dışı pankart açma" gerekçesiyle gözaltına alınmış olması örnek gösterildi.

Rektörlük açıklamasında "Gözaltına alınan 16 kişiden çoğunun silahlı terör örgütü üyesi olmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek, kasten adam yaralama ve tehdit suçlarından adli işlem kayıtlarının olduğu ve bu gruptan sadece 2 kişinin Üniversitemiz öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştır" dendi.

"16.000 kişinin katılması beklenen 2022 Diploma Töreninde" bu tip olayları engellemek için Rektörlüğün ortak töreni iptal ederek bölümlerde tören düzenlenmesine karar verdikleri belirtildi.

Rektörlük açıklamasında, geçtiğimiz hafta mezuniyetin Devrim'de yapılması için çağrıda bulunan geniş kesimler için de "(bunları) üniversitemizin bağımsız iç işleyişine saygı duymaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ODTÜ’lüler hiçbir siyasi görüşün etkisinde kalmadan, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinde, aklın ve bilimin doğrularını her zaman savunmaya devam edecektir" dendi.

Açıklamayı değerlendiren bir ODTÜ öğrencisi, 16 kişi yasa dışı pankart açtı bahanesiyle ve ortada hiçbir şiddet olayı yokken, 16 bin kişiye topluca ceza vermenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ODTÜ'lü öğrenci, asıl sorunun Rektörün ve iktidarın, yoksulluğun ve hükümet karşıtı tepkilerin arttığı günlerde her tür protestodan korkulması olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda ODTÜ mezuniyet törenlerinde öğrenciler geleneksel olarak hem okul hem de ülke yönetimine karşı genellikle esprili protesto pankartları taşıyorlardı.

Konu hakkında görüştüğümüz ODTÜ'lü bir bilim emekçisi ise Rektörlüğün "siyasetten uzak durduğu" iddiasının doğru olmadığını vurguladı.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Oğuzhan Hasançebi'nin MHP'li kimliği 2021 yılında Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel’i makamında ağırlayarak çektirdiği resimlerin sosyal medyada paylaşılmasıyla alenen açığa çıkmıştı.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı olarak Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Sn. İbrahim Çömer ile ODTÜ Rektör Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Oğuzhan Hasançebi’yi ziyaret ettik. İlgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. pic.twitter.com/F5lWBhNzZN — Abdullah Yüksel (@Abdullahyuksll) February 17, 2021





ODTÜ'lü öğretim elemanı, Rektör Mustafa Verşan Kök’ün kendisinin atanmış olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çoğunluğunun açık iradesine karşı durup sonra "bize saygı duyun" demesinin iki yüzlülük olduğunu belirtti.

Akademisyen, mevcut okul yönetiminin ODTÜ gözünde hiçbir saygınlığı kalmadığını söyledi. ODTÜ'lü öğrenciler, Rektörlük tavrını sürdürürse alternatif bir tören düzenlemeyi planlıyorlardı.