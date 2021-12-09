Tıbbi cihaz krizinde yeni gelişme: Bakanlık ödeme yapacak

Tıbbi malzeme üreticileri kamudan alacakları yaklaşık 17 milyar lirayı tahsil edemedikleri için arka arkaya yaptıkları açıklamalarla sağlık kuruluşlarına sevkiyatları durdurduklarını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gelişme üzerine dün Tıbbi Malzeme Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (TÜSAN), Tüm Ortopedi ve Beyin Cerrahi Bayiler Derneği (TOBDER), Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER) ve Sağlık Sanayicileri Derneği temsilcileriyle görüştü.

Sağlık Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıbbi malzeme üreticilerine kamudan alacakları yaklaşık 17 milyar liranın 3 milyar liralık kısmı için ödeme yapılacağını duyurdu. Geri kalan ödeme için yeni bir takvimi belirlemek üzere taraflar 25 Aralık’ta yeniden bir araya gelecek.

Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDES) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, ödeme yapılmadığı için ürün üretilemediğini belirterek, "Bu pazartesi itibariyle Türkiye'nin birçok hastanesinde özellikle acil travma vakalarında ve omurga cerrahisinde kullanılan ürün grupları temin edilemiyor" açıklamasını yapmıştı.

Hastanelerin çok geniş bir alanda borcu var

Kamu ve üniversite hastanelerinin MR’dan eldivene, stentten kalp kapağına, diyalizden ortopedi malzemelerine, ameliyat lambasından katetere kadar çok geniş bir alanda borcu olduğu ortaya çıktı.

Hükümetse bu borcu “makul vadede” ödemek için alacaklı firmalara yüzde 25’inden feragat etmeleri teklifinde bulundu. Firmaların büyük bölümü icraya düşmemek için 2018-2020 yıllarını kapsayan alacakları için feragat şartını kabul etmiş, ancak ödemeler hâlâ yapılmamıştı. (ANKA)