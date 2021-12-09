Devletin tıbbi cihaz sektörüne borcu 9 milyar liraya ulaştı

Liranın düzenli değer kaybetmesinin bir sonucu olarak kamu ve üniversite hastanelerinin ödenmemiş tıbbi ekipman faturalarının değeri son üç ayda yüzde 50 artarak 9 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de, çoğu yurt dışından sağlanan tıbbi ekipman harcamaları, tedarikçiler tarafından sözleşme tarihindeki döviz kuruna göre lira olarak ödendiği için liranın değer kaybetmesiyle büyüyen bir borca vesile oluyor.

Reuters'a konuşan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, "Döviz kurunun altı olduğu 2020 Ocak ayına kadar hastanelerden ödenmemiş faturalarımız var. Ve şimdi oranın ne olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Demir, "Firmaların sermayesi tükeniyor. Acilen ödeme alamazsak, sektörde şirket kapanışları görebiliriz" değerlendirmesinde bulunurken, tıbbi malzeme tedarikçilerinin stoklarının yüzde 85'i için ithalata bel bağladığını da sözlerine ekledi.

Metin Demir, alacakların kurun 6 lira olduğu 2020 Ocak ayına kadar gittiğini söyledi. Demir, "Eylül'de 1 milyar lira ödedik, 1,2 milyar lira daha aldık. O kadar. Ama ödenmeyen faturalar 9 milyar liraya yaklaştı" dedi.

Öte yandan Reuters haberle ilgili temasa geçtiği Sağlık Bakanlığı yetkililerden henüz bir açıklama gelmediğini bildirdi.