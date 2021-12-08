Tıbbi cihaz sorunu büyüdü: 'Acil önlem alınmazsa sorumlusu yetkililer olur'

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerken, tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmaları geçtiğimiz günlerde arka arkaya yaptıkları açıklamalarla sağlık kuruluşlarına sevkiyatları durdurduklarını açıklamıştı.
Pazartesi gününden itibaren tıbbi medikal malzemenin satışının durdurulmasının ardından özellikle ortopedide ve beyin cerrahisinde yapılan ameliyatların durumdan etkilenmesi bekleniyor.
'Sorunlar yeni değil'
İzmir Tabip Odası Başkanı M. Lütfi Çamlı konuyla ilgili soL'a açıklamalarda bulundu. Tıbbi cihaz alımında yaşanan sorunların yeni olmadığına dikkat çeken Çamlı, "Sıkıntılı günler bizi bekliyor. Derhal ülkeyi yönetenlerin, sağılığı idare edenlerin bu krizi aşacak tedbirler alması gerekiyor" dedi.
Çamlı şöyle konuştu: