Tıbbi cihaz sorunu büyüdü: 'Acil önlem alınmazsa sorumlusu yetkililer olur'

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerken, tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmaları geçtiğimiz günlerde arka arkaya yaptıkları açıklamalarla sağlık kuruluşlarına sevkiyatları durdurduklarını açıklamıştı.

Pazartesi gününden itibaren tıbbi medikal malzemenin satışının durdurulmasının ardından özellikle ortopedide ve beyin cerrahisinde yapılan ameliyatların durumdan etkilenmesi bekleniyor.

'Sorunlar yeni değil'

İzmir Tabip Odası Başkanı M. Lütfi Çamlı konuyla ilgili soL'a açıklamalarda bulundu. Tıbbi cihaz alımında yaşanan sorunların yeni olmadığına dikkat çeken Çamlı, "Sıkıntılı günler bizi bekliyor. Derhal ülkeyi yönetenlerin, sağılığı idare edenlerin bu krizi aşacak tedbirler alması gerekiyor" dedi.

Çamlı şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi son dönemde ülke tarihinin en önemli ekonomik ve siyasi krizlerine biri yaşanıyor. Ülkeyi yönetemeyenler, pandemiyi yönetemediği gibi ekonomiyi de yönetemiyorlar ve ciddi bir kriz söz konusu. Bu süreçte döviz kuru artışı da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yaklaşık 3-4 ay içerisinde yüzde 50'yi aşan bir döviz kuru artışı oldu.

'Devletin medikal şirketlere yaklaşık 10 milyar lira borcu olduğu söyleniyor'

Tıbbı cihaz konusunda da ülkemiz dışa bağımlı. Özellikle ortopedide ve beyin cerrahisinde yapılan ameliyatlarda kullanılan tıbbi cihazların yaklaşık yüzde 80-85'i dışarıdan ithal ediliyor. Hükümet bu tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalarıyla döviz kurunu sabit tutarak anlaşmalar yapıyor. Ve bu da şu anda 4 lira civarında. Dolayısıyla gerçek kurun yaklaşık 4'te 1'ine fiyatlandırma yapılıyor. Aldıkları bu malzemelerin ücretini de ödemiyorlar. Uzun süre verdikleri malzemenin parasını alamıyor firmalar. Hatta devletin medikal şirketlere yaklaşık 10 milyar lira borcu olduğu söyleniyor. Yıllardır parasını alamayan şirketler var. Onlar da bu işin bu şekilde sürdürülemez olduğuna karar verip pazartesi gününden itibaren malzeme vermeyeceklerini deklare ettiler.

'Sorumlu çözüm için adım atmayan yetkililer'

İlaçlarda da bilindiği üzere benzer bir sıkıntı var. 600'ü aşkın ilaç piyasada yok. Tıbbi cihazlar konusunda da elektif ameliyatlar bir süre bekleyebilir ama acil olgular var, trafik kazası gibi. Bunlar için tıbbi malzemeye ihtiyaç var. Bu durum halkın sağlığını gerçekten de sıkıntıya sokan bir durum.

Aslında bu sorun yeni değil. Birkaç aydır konuşuluyor, geliyorum demişti. Hatta Meclis'e de taşınmıştı. Ama vaatlerde ve geçiştirici söylemlerde bulunuldu, etkin tedbir alınamadı. Kısacası sıkıntılı günler bizi bekliyor. Derhal ülkeyi yönetenlerin, sağılığı idare edenlerin bu krizi aşacak tedbirler alması gerekiyor. Hayati önem taşıyan, aciliyet içeren bir takım sorunlara yönelik mutlaka tıbbi malzemelerin sağlanması gerekiyor. Yaşanabilecek her türlü sıkıntının sorumlusu, çözüm için adım atmayan yetkililerdir."