Sağlık emekçileri iş bıraktı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlıkçılar bu sabah iş bıraktı.

Bazı yerlerde engellemelerle karşılaşan emekçiler, buna rağmen eylemlerini gerçekleştirdi.

SES Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamada, “Bizi yok sayanlara karşı varız demek için, sorumluların görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için, taleplerimiz yerine getirilsin diye iş bıraktık” ifadesi kullanıldı.

Sağlık emekçileri daha önce yaptıkları iş yavaşlatma eylemiyle sadece hekimlere yapılacağı duyurulan zam 'müjdesi'ne tepki göstererek TBMM’yi göreve çağırmış, “Sefalete teslim olmayacağız” ve “Köle değil, emekçiyiz” sloganları atarak iş yavaşlatma eylemi yapmışlardı.

SES tarafından daha önce yapılan açıklamada, 6 Aralık günü tüm Türkiye’de uyarı amaçlı iş bırakma eylemlerinin yapılacağı bildirilmişti.

SES üyesi emekçiler bu sabah Türkiye’nin birçok yerinde iş bıraktılar. Sağlık emekçileri arasındaki iş barışını bozan yasayı kabul etmediklerini, geçinemediklerini vurgulayan sağlık emekçileri, sağlığın bir ekip işi olduğunu hatırlattıkları eylemlerinde “Ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın” çağrısında bulundu.

SES’in düzenlediği eylemler, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Diyarbakır, Çorum, Çanakkale, Mardin, Mersin gibi birçok yerde devam ediyor.

Bizi yok sayanlara karşı "varız" demek için, sorumluların görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için, taleplerimiz yerine getirilsin diye iş bıraktık! pic.twitter.com/2T1lWYD7pk — SES Genel Merkezi (@sesgenelmerkezi) December 6, 2021

Gelinen aşamada, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ağır çalışma koşulları, uzamış çalışma saatleri, eksik istihdam ve düşük ücretlerle çalışamaz durumda olduklarının vurgulandığı eylemlerde, şu talepler dile getiriliyor:

- Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret

- 3600-7200 ek göstergenin kademeli olarak düzenlenmesi ve yıpranma payı verilmesi

- Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak sayılması

Zam iptal edildi

Öte yandan AKP tarafından gündeme getirilen hekimlere 2500-5000 lira arasındaki zam kararı da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın itirazı sonrası geri çekilmişti.