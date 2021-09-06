THK Kayyum Heyeti Başkanı istifa etti

Yaklaşık 3 yıl önce Türk Hava Kurumu'na (THK) Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı istifa etti.

Eski AKP’li Bakan Aşçı geçtiğimiz hafta kurumuda düzenlediği toplantıda 3 yılda yaşanan süreci özetleyen bir basın toplantısı yapmıştı.

Aşçı’nın bu toplantının ardından odasını topladığı ve bu sabah itibariyle istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.

Aşçı, son yangınların ardından yaptığı birçok açıklamada THK envanterinde bulunan 6 CL-215 uçağının 4 milyon dolara uçabilir hale gelebileceğini söylemişti. Perşembe günü yaptığı basın toplantısında bu açıklamasını yineleyen Aşçı, katıldığı bir televizyon programında da, "O uçakların o paraya tamir edileceğine inanmıyorum" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığını ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nu Cenap Aşçı karşılamış, ikili basına kapalı bir görüşme yapmıştı.