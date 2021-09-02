THK'nın Kayyum Başkanı Aşçı: Uçakların tamiri konusunda çalışmamız var

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, THK Genel Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

DHA'nın haberine göre, Aşcı, göreve başladıklarında THK'nin 1 milyar 844 milyon liralık borcu olduğunu belirterek, "Üniversite kurulunca gelir elde edileceği zannediliyor. Ama elde edilen gelirin öğrencilere harcanması gerekiyor. Benim aklım almadı, rakamları görünce. Bir dernek, 2013'te bankadan 80 milyon dolar kredi çekiyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredi öde öde bitmiyor" dedi.

THK'nin en önemli işi ve en çok tartışılan konusunun yangın söndürme uçakları olduğunu kaydeden Aşcı, "2021'de kurum bünyesinde 8 yangın söndürme uçağı, 21 helikopter var. 17 ayrı bölgede konuşlanmış durumda. Sağlık Bakanlığı'na ambulans helikopter hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

Aşçı, uçakları yeniden uçurabilmek için 4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"TUSAŞ ile yangın uçaklarının tamiri konusunda çalışmamız var. Uçakların bakımına ilişkin maliyetin aşağı yukarı 750 bin dolarlık kısmını kurum bünyesinden karşılıyoruz."