THK Başkanı Aşçı 54 gündür istifa etmeye çalışıyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken düğüne gittiğini söylediği açıklamasıyla tepki çeken Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifasının hâlâ kabul edilmediği öğrenildi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi veren Aşçı’nın istifasının neden kabul edilmediğine ilişkin de bir açıklama yapılmadı.

BirGün'den İsmail Arı’nın haberine göre istifası kabul edilmeyen Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevini de resmi olarak sürdürüyor. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Aşçı, THK’ye bağlı olan şirketlerdeki görevlerine de devam ediyor.

Eski THK yöneticileri ise Aşçı’nın istifasının hâlâ kabul edilmemesine ve neden kabul edilmediğine dair bir açıklama yapılmamasına "Bir hukuk cinayeti işleniyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Aşçı, istifa dilekçesinde, linç kampanyasına kurban edilmek istendiğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeni Kanunun 477’nci maddesi uyarında kayyumluk görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarından kayyumluk görevinden ayrılmam hususunda gereğini arz ederim."

Ancak mahkeme Aşçı’nın istifası bir türlü kabul etmedi. Aşçı bunun üzerine 4 Ekim'de Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne tekrar başvurdu. Daha önce gönderdiği dilekçeyle kayyumluk görevinden çekilmeyi talep ettiğini hatırlatan Aşçı “Görevden çekilme dilekçem hakkında ivedilikle karar verilmesini talep ederim” dedi.