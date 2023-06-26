TGC: İktidar ülkede ‘istikrar’ ve ‘güveni’ gazetecileri gözaltına alarak sağlayamaz

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Yanardağ, sözlerinin bağlamından koparıldığını anlattığı ve yayınlanmayan görüntüleri yeniden yayınladığı bir özel yayına katıldı. Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı.

Yanardağ, TELE1’e kumpas kurulduğunu belirterek “Geçen hafta salı günü yani 6 gün önce 4 Soru 4 Yanıt programında yaptığım değerlendirme 6 gün sonra bulunuyor. TELE1’e, bana ve bizim üzerimizden Türkiye’nin demokratik kamuoyuna ve güçlerine yönelik bir saldırı ve kumpasa dönüştürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

‘Davet yerine gözaltı yapılması ciddi bir sorun’

Yanardağ’ın gözaltına alınması çok sayıda tepki gelirken, bir tepki de Gazeteciler Cemiyeti’nden geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanıldı:

“Her seçim döneminden sonra iktidar, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağına, özgürlükleri çoğaltacağına dair mesajlar verir. 6 Haziran 2023 tarihinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ‘İki kelimeye çok dikkat edin. Biz bu iki kelimenin, iki kavramın uygulayıcısı olacağız; bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle biz Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz’ demişti. Ancak 26 Haziran 2023 Pazartesi günü üyemiz Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır. İstikrar ve güven dediğimiz kavramlar ancak basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün sağlanması, haberin serbest dolaşım ve gazetecilerin görevlerini yapmasıyla mümkündür.

Meslektaşımız Merdan Yanardağ, Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı değerlendirmenin gerekçesini paylaşmıştır. Meslektaşımız ifade özgürlüğü hakkını kullanmıştır. Açıklamaları şiddete çağrı içermemektedir. Merdan Yanardağ’ın ifade vermek için davet edilmesi yerine gözaltına alınması ciddi bir sorundur. Bir an önce meslektaşımızın serbest bırakılmasını istiyoruz.”