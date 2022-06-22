TGB'den Bilal Erdoğan ziyareti

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), dün dikkat çeken bir ziyaret fotoğrafı paylaştı.

Kamuya ait binalara ücretsiz 'çökme', kamu kaynaklarının seferber edilmesi ve gerici etkinliklerle gündem olan "İlim Yayma Vakfı" temalı ziyarete ilişkin TGB'den yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Dilek Çınar önderliğinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. N. Bilal Erdoğan’ı ziyaret ettik. Milli kültürümüzü geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Bilal Erdoğan’a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" denildi.

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