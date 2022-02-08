İlim Yayma Vakfı’na ait kaçak inşaat mühürlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'na ait yurt binası inşaatının durdurulması için Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuştu. İBB, İstanbul 4 No’lu Koruma Bölge Kurulu’na yaptığı başvuruda yapının yürürlükteki imar planına aykırı olduğunu belirtmişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB olarak Fatih Belediyesi’ne süre verdiklerini söylemiş ve bugün sürenin dolmasıyla birlikte bir şey yapılmazsa binanın İBB tarafından mühürleneceğini dile getirmişti.

İBB’nin İlim Yayma Vakfı’na verdiği süre doldu. İnşaat mühürlendi.